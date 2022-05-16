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    租瑪莎拉蒂壓壞羅馬300年古蹟 沙國男機場被逮

    義大利警方公佈男子開著租來的瑪莎拉蒂跑車地衝下羅馬景點「西班牙階梯」畫面。（圖取自Polizia Roma Capitale官方粉絲頁）

    義大利警方公佈男子開著租來的瑪莎拉蒂跑車地衝下羅馬景點「西班牙階梯」畫面。（圖取自Polizia Roma Capitale官方粉絲頁）

    2022/05/16 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利羅馬景點「西班牙階梯」因曾是電影《羅馬假期》經典畫面而爆紅，為保護300年古蹟，當局還祭出禁坐規範，1名沙烏地阿拉伯籍男子近日卻開著租來的瑪莎拉蒂跑車衝下階梯，造成階梯大理石破裂，該男隨後在機場被逮，將以嚴重破壞文化遺產起訴。

    根據義大利警方公佈監視器影片可見，10日夜間至11日凌晨時分，一輛瑪莎拉蒂跑車前往「西班牙階梯」上方的步行區，接著就往下開，該車在第一個階梯時突然停下，還有人出來查看情況。

    警方調查發現，駕駛為37歲沙烏地阿拉伯籍男子，該輛瑪莎拉蒂跑車則是租來的。警方隨後在機場逮捕男子，並將以嚴重破壞文化遺產起訴。

    羅馬遺產保護機構表示，該起事件造成右側16階、29階破裂、坡道出現廣泛的刮痕、碎屑等。目前部分大理石碎片已被重新接上。文化遺產技術人員正在評估此事件造成的經濟損失。

    根據CNN報導，「西班牙階梯」為羅馬最知名景點之一，2015年曾由義大利珠寶商寶格麗（Bulgari） 贊助150 萬歐元（約新臺幣4650萬元）進行為期兩年修復。

    綜合外電報導，「西班牙階梯」建於 1723 年至 1725 年之間，曾是知名電影《羅馬假日》、《天才里普利先生》等場景之一。

    義大利警方公佈男子開著租來的瑪莎拉蒂跑車地衝下羅馬景點「西班牙階梯」畫面。（圖取自Polizia Roma Capitale官方粉絲頁）

    義大利警方公佈男子開著租來的瑪莎拉蒂跑車地衝下羅馬景點「西班牙階梯」畫面。（圖取自Polizia Roma Capitale官方粉絲頁）

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