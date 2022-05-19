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    波蘭使團訪台 地方首長只見他

    桃園市長鄭文燦送上紀念品贈致皮霍維亞克。（記者許倬勛翻攝）

    桃園市長鄭文燦送上紀念品贈致皮霍維亞克。（記者許倬勛翻攝）

    2022/05/19 19:44

    〔記者許倬勛／桃園報導〕波蘭經濟發展暨技術部政次皮霍維亞克（Grzegorz Piechowiak） 16日率團抵台，此行最後一站來到桃園市，觀摩台灣電動車零組件技術，大讚台灣發展固態電池成熟、穩定，且具有前瞻性，可望牽線合作。

    波蘭經貿訪問團昨日上午先至桃園電動車固態電池大廠輝能科技參訪，結束後前往新竹科學園區。波蘭為歐州汽車工業重鎮，工業實力雄厚，此行至台灣特別選定參訪桃園廠商，觀摩台灣電動車零組件技術，並歡迎投資。

    與會者轉述，皮霍維亞克對於輝能產製的固態電池印象深刻，頻頻提出技術問題與工程團隊進行交流，皮霍維亞克表示，台灣在發展固態電池是世界先驅，值得發揚光大。

    由於當日上午時值桃園市議會總質詢，市長鄭文燦難抽空與波蘭經貿團見面，皮霍維亞克結束新竹參訪後，特別返回桃園與鄭文燦餐敘交流，席間兩人相談甚歡，鄭也積極招商，希望桃園能成為全世界電動車產業供應鏈的關鍵基地。

    知情人士透露，此行波蘭訪團未與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人會面，似為避免踩外交紅線、觸怒中國，但連到新竹市都未拜會市長林智堅，卻要求在上飛機前，與鄭文燦共進晚餐，並稱鄭與「固態電池同樣具前瞻性」，著實令人耐人尋味。

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