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    波蘭次長率團訪高雄 高市府：加速雙方產業與城市交流

    波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克，今率參訪團南下高雄參訪科技廠及亞灣5G AIoT創新園區，與在地企業及進駐新創座談交流。（記者王榮祥翻攝）

    波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克，今率參訪團南下高雄參訪科技廠及亞灣5G AIoT創新園區，與在地企業及進駐新創座談交流。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/19 18:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克（Grzegorz Piechowiak），今率參訪團特地南下高雄、參訪科技廠及亞灣5G AIoT創新園區，高雄市政府熱情接待，安排與在地企業及進駐新創座談交流，盼找尋雙方產業、城市交流機會。

    波蘭參訪團參訪高雄，市府由副市長羅達生親自接待，並致贈高雄在地陶瓷品牌1300瓷器特製的高字杯，皮喬維亞克回贈波蘭最具代表性的琥珀，感謝高市府及經濟部親切、熱情招待。

    羅達生指出，高雄是台灣石化、金屬重工業生產基地，近期積極發展半導體、5G AIoT、電動車等高科技產業，並推動新創事業發展，讓高雄產業更多元化。

    亞灣正是重要的5G AIoT新創基地，目前已有7個國際級加速器、42家新創業者進駐，高雄與波蘭在產業發展方向一致，期待藉由本次參訪，加速雙方在產業、城市交流發展。

    皮喬維亞克表示，波蘭積極吸引外國投資，近30年來經濟穩定發展，是中東歐最大國家，位居歐洲中心位置及交通樞紐，相比他國更提供租稅減免、補助金、優惠貸款、資本投入、工業培訓協助等深具吸引力的誘因，光2020年免稅額就達80億歐元。

    他說，近年台灣與波蘭互動密切，創造超過3千個投資合作機會，更讚許高雄是歷史豐富與深具商業活力的城市，相信透過本次論壇將讓雙方合作更加緊密，也歡迎高雄的高科技企業前往波蘭投資。

    波蘭參訪團簡報當地投資環境與市場商機，亞灣新創園區則依波蘭產業特色，安排加速器MuckerLab Taiwan及新創業者嘉堂資訊、數位無限，向參訪團介紹XR技術導入專業企業培訓課程應用、機器學習與深度學習設計和開發基礎設施協作、編排、管理和自助服務平台，增進雙方未來經貿往來交流。

    經發局長廖泰翔表示，相信波國此行、將進一步強化雙方在半導體、智慧城市等領域夥伴關係，盼疫情趨緩後，能促成更多台波經貿合作與城市交流商機。

    高市副市長羅達生致贈1300瓷器高字杯，予波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長羅達生致贈1300瓷器高字杯，予波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克。（記者王榮祥翻攝）

    皮喬維亞克強調近年台灣與波蘭互動密切，相信透過本次論壇將讓雙方合作更加緊密。（記者王榮祥翻攝）

    皮喬維亞克強調近年台灣與波蘭互動密切，相信透過本次論壇將讓雙方合作更加緊密。（記者王榮祥翻攝）

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