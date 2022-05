波蘭經貿團訪台抵高雄 波蘭在台記者PO照：歷史性一刻

2022/05/19 18:16

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭經濟發展暨技術部政次皮喬維亞克(Grzegorz Piechowiak)16日深夜率團搭乘專機抵台,在台灣展開3天訪問,並與經濟部舉行第10屆「台灣–波蘭經貿諮商會議」。對此,旅居高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski貼出專機著陸的照片,並撰文直指這是「歷史性一刻」。

亞太商業航空新聞《Orient Aviation》波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski今在推特貼出照片表示,他不敢置信波蘭政府的專機會降落高雄,身為記者的他必須親眼到機場見證專機著陸;照片中可見,一架機身清楚標示為波蘭政府行政專機的飛機降落小港機場 ,讓他開心直呼「可以確認波蘭代表團抵達南台灣了」!

皮喬維亞克17日也在推特分享一篇Tomasz Śniedziewski所寫標題為「波蘭政府專機史上首度抵達台灣」的報導文章,內文回顧,台波於2015年簽署空運協定,但直到2020年4月才第一次有波蘭航空班機飛到台灣,該趟行程是裝載在台灣採購的醫療物資返回波蘭,成為波蘭航空班機直飛台灣的新歷史。

報導指出,印有波蘭標誌的專機抵台對台灣有著重大的意義,因為全球多數國家都因承認中國,而無法與台灣有外交關係,因此台灣的特殊國際處境,讓台灣相當重視各種具有官方象徵意義的訪問團。

皮喬維亞克16日深夜率團搭乘專機抵台,在台灣展開3天訪問,17日與經濟部共同舉行第10屆「台灣–波蘭經貿諮商會議」,經濟部表示,雙方針對貿易、投資、半導體、電動車、氫能、資安、醫療及防疫合作等領域之議題交換意見,並簽署研發、優良實驗室操作(GLP)及電動車合作三份合作備忘錄(MOU)。

A photo that needs no comments - The 0002 Polish Air Force Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 seen outside #Kaohsiung International Airport Domestic Terminal in #Taiwan, May 19, 2022. @PLinTaiwan @TaiwaninPoland @LukaszLanski @LukasKobierski @luigiluib @aleksandraketal pic.twitter.com/XEeNB41fZC