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    加州槍擊案禱告會 駐洛杉磯處長：台美政府對仇恨犯罪「零容忍」

    駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今日表示，台灣政府和美國政府一樣，對仇恨犯罪是零容忍的，在美鄉親若有發現不當行為或極端言論，可以向警察機關通報。（翻攝直播）

    駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今日表示，台灣政府和美國政府一樣，對仇恨犯罪是零容忍的，在美鄉親若有發現不當行為或極端言論，可以向警察機關通報。（翻攝直播）

    2022/05/19 12:52

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州台灣基督長老教會15日發生1死5傷槍擊案，南加州台灣人教會今日舉行聯合禱告會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境以視訊方式表示，台灣政府和美國政府一樣，對仇恨犯罪是零容忍的，在美鄉親若有發現不當行為或極端言論，可以向警察機關通報。

    黃敏境致詞指出，400多年前祖先渡過黑水溝來到台灣，想追求一個更美好生活，400年後的今天，台灣是由原住民及許多不同時代來到此地的人民所組成的國家，對台灣的支持，對台灣移民社會的認同及疼愛，已共同超過血統、語言、文化的束縛，每個人雖然有不同背景、過去，但是有共同未來，就像生活在美國這塊自由人的土地，海外鄉親常表達對家園的希望。

    黃敏境談及，台灣鄉親來到美國追尋美國夢，也時時對台灣表達關心，許多前輩對台灣民主化付出很大貢獻，即使現在住在美國也應受到重視，不能因不同想法，不能因對自由民主有堅持而遭人攻擊。

    黃敏境表示，前幾天，有一個在台灣出生、長大受教育的周文偉，因政治理念不同，就殺害從台灣來的鄉親。他代表蔡英文總統、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、駐美代表蕭美琴對受害者表達最深悼念及思念，對於受傷的鄉親希望他們早日恢復健康。

    黃敏境強調，自由民主的意義，包括對自由的尊重及堅持，以及開放、多元、包容及尊重別人的價值，台灣政府和美國政府一樣，對仇恨犯罪是零容忍的，不能任何因為言論思想與他人不同就傷害他人。

    黃敏境認為，任何人在任何地方，都可以有不同意見，在美國和台灣都是如此，每個人都應該互相尊重，不能超過法律範圍，而做出傷害別人的行為。對每個人都要尊重，不管他從哪裡來，或他父母從哪邊來，無論從台灣、東南亞、中國來的，每個人要為自己所做之事負責。

    黃敏境表示，鄭達志醫師一生行醫濟世，在生命最後一分鐘也在救人，對鄭醫師表達最高的敬意，也對張宣信牧師及在場鄉親的勇敢，表現出「正港台灣人」行為表示欽佩，這個勇敢受到美國各界讚賞，也減少很多傷亡。

    他指出，社會上確實有極端主義者，大家應認真看待，鄉親平常要隨時注意安全，若有發現不當行為或極端言論，美國是法治國家，可以向警察機關通報。希望僑胞不分黨派及色彩，一起譴責暴力行為，大家在海外團結一心，不要因此對自由、民主失去信心，美國警方會積極調查此事。

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