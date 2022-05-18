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    加州教會槍擊案》台裔醫師鄭達志喪命 民眾募款助家屬

    52歲台籍醫生鄭達志（John Cheng）捨身救命，他曾透露從醫盼社會更好。（法新社）

    52歲台籍醫生鄭達志（John Cheng）捨身救命，他曾透露從醫盼社會更好。（法新社）

    2022/05/18 19:58

    〔中央社〕南加州台裔教會日前發生槍擊案，人在現場的醫師鄭達志（John Cheng）挺身阻擋槍手而身亡。當地人在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）發動募款，盼提供鄭醫師家人支持。

    這項募資以25萬美元為目標，現已募得逾6萬美元。

    加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午發生槍擊事件，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動。槍擊案共造成1死5傷。

    案發當時，陪同母親到教會的52歲台裔醫師鄭達志與凶嫌對峙、不幸中彈喪命；牧師張宣信把握時機拿椅子丟向槍手頭部，現場教友雖多為年長者仍奮勇合力制住凶嫌，以電線將他綑綁，直到警方出現。

    鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志15日特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難，身後留下妻子以及一對兒女。

    「資助我」平台上的募款說明寫道，「鄭達志醫師是我們社區的支柱，奉獻生命於保護和治療身旁的人」；他執業行醫，是社區20餘年來的支柱，深受病患與同儕喜愛；他把所有人視作家人對待，會花時間認識每位病人且尋找療法。

    說明接著提到，當鄭醫師脫下白袍，除了回家陪伴妻子與兩個孩子，也會到教會服務或是教導武術，還身兼當地中學志工、創價大學（SOKA University）衛生中心醫學主任。

    文中形容鄭達志「熱愛教學和分享他對醫學的愛，培育下一代醫護人員」；他的英勇不只是在教會，也在職涯中拯救了許許多多的人。

    根據募款說明，鄭達志原為家中唯一經濟來源，如今他兩個讀中學的孩子與妻子慟失父親與丈夫，「身為他的同事、親屬和社區（同儕），我們希望在這艱難時刻支持他的家人，藉此向他的一生致敬，所有收益將用於葬禮費用和協助他的家人」。

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