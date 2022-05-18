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    加州槍擊案》顏擇雅：案件本質非省籍延伸 兇嫌行徑更像中共武統論

    美國加州橘郡槍擊案震驚各界。（歐新社）

    美國加州橘郡槍擊案震驚各界。（歐新社）

    2022/05/18 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡教會槍擊案震驚各界，犯嫌周文偉疑基於政治仇恨而行兇，統派背景更引起外界議論，作家顏擇雅分析，這次的事件並非省籍或統獨矛盾的延伸，周文偉更像是中共的武統論，因此槍擊案最大的意義，在於中共大外宣如何危及美國人的生命。

    顏擇雅在臉書撰文指出，很多人都用省籍衝突來解釋橘郡的槍擊案，但其實這種解釋對美籍台灣人相當不利，因為FBI就會思考，有沒有必要監控台灣人社團，憂心台人把台灣的族群矛盾帶去美國，除了考量以上效應外，顏擇雅認為，即便從問題本質來看，該事件也非省籍或統獨矛盾的延伸，原因在於台灣民主化之後，共同體意識愈來愈強，統獨矛盾是往好的方向發展。

    雖然台灣也發生過統獨認同而起的暴力事件，如金恆煒挨拳，鄭麗君挨巴掌，施暴者也都是統派，但顏擇雅表示，這種暴力都針對個人，出發點是羞辱、警告與出氣，跟周文偉大開殺戒的動作，本質上有所不同。

    顏擇雅表示，周文偉的行徑，「像的是中共那邊的武統論，是大陸小粉紅的"留島不留人"那種言論。是《余英時評政治現實》一書中分析的那種中國式民族主義，跟納粹一模一樣的那種。」

    因此這次槍擊案最大的意義，是中共大外宣如何危及美國人的生命，這次的死者雖然是台裔，卻是百分百的美國人，顏擇雅認為，台美應該要團結一起打認知作戰，學習如何對抗中共大外宣，因為它已經不只影響到台灣的國安，如今還攸關美國人的性命安全了。

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