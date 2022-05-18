檔案祕辛》曾動用美援基金興建 花蓮機場將屆滿60年

圖為民航機「翠華號」降落花蓮機場。（圖翻攝自國家發展委員會檔案管理局官網）

2022/05/18 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕位於花蓮縣新城鄉的花蓮機場於民國51年5月20日啟用，本月即將屆滿60年，在日治時期已經是軍民合用機場，之後成為第一個開辦國際航線的乙種航空站，是東部飛航的重要門戶，也是外國觀光客來台灣觀光旅遊認識花東壯闊景致的重要交通門戶。

據國家發展委員會檔案管理局網站資訊指出，坐落在花蓮市中心北方的花蓮機場歷史悠久，在日治時期的舊稱為「加禮宛飛行場」，原本是花蓮港廳轄下，在昭和2年（1927）由日本陸軍接管經營，1930年中期，臺灣總督府因應島內民用航空運輸事業發達，花蓮港飛行場開始提供民航作業，成為軍民合用機場。為因應戰爭需要，日本軍方在花蓮市區南邊也興建軍用飛行場。

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之後在民國34年，日本投降後國民政府接管台灣，由臺灣警備總司令部空軍組負責接管全台灣飛機場，花蓮（北）、（南）兩座機場也在接管行列，空軍防空學校選擇在花蓮（南）機場的場址復校，之後國防部在花蓮機場先後成立358供應分隊及基地中隊，負責空軍防空學校目標靶機的教育與起降、空軍基地勤務、過境飛機勤務支援等任務，同時為滿足東部民眾飛航交通需求，也開放民航使用。

在40年代以後，台灣經濟在美援支持下逐漸好轉，但機場設施已無法負荷國內外蒸蒸日上的航空運輸需求，行政院美援運用基金會（以下稱美援會）研訂各項機場改善計畫，全台灣各機場陸續擴建航廈及飛機跑道。民國48年交通部民用航空局（以下稱民航局）響應政府開發東部計畫，發展東部觀光旅遊，之後行政院為兼顧台灣東部國防安全及花東民眾對外交通需求，決定花蓮機場由國防部及民航局共管。

民航局於民國50年3月擬訂「花蓮機場改善計畫」向美援會申請相對基金，補助新建跑道及助航設備，經美國國際合作總署駐華共同安全分署核准同意後，美援會委託美國懷特顧問工程公司進行「花蓮機場改善計畫」之執行建設及監督事項，後續由中華機械工程公司承包興建，運用相對基金約新臺幣1250萬元，興建長1540公尺、寬45公尺的瀝青混凝土跑道，以及增設助航設備，使飛機在花蓮機場起降更為安全。在歷經將近1年的擴建工程，花蓮航空站在民國51年5月20日正式落成啟用。民航機「翠華號」於當天上午成為第一架降落花蓮機場的四引擎噴射客機，機場落成典禮由交通部長沈怡主持，安全分署署長郝樂遜（W. C. Haraldson）也到現場致詞。

之後隨著台灣東部空運業務需求日益增長，民國58年民航局決定擴建花蓮機場候機室，增建左右滑行道及增加夜航燈光設備。不過在戒嚴時期，台灣空域基於國防安全及軍事管制需求，嚴格限制民航業者及飛航路線數量。在解嚴後才鬆綁，「開放天空」政策允許更多民航業者加入航空運輸。民國86年，花蓮航空站依《交通部民用航空局所屬航空站組織通則》，依航線種類、飛機起降架次、客貨運量等，升等為乙等航空站。

民國90年行政院核定日本包機可降落花蓮機場，花蓮航空站成為台灣第一個開辦國際航線的乙種航空站。之後也吸引許多國內外觀光客趨之若鶩，欣賞花東得天獨厚的山川美景。為因應花蓮機場國際包機路線陸續增闢及旅客逐年成長，民航局開始擴建新航廈，於民國93年3月19日正式營運。現今花蓮機場為軍民合用機場，除了是花東民眾往返外地的重要交通運輸管道，更是外國觀光客來臺灣觀光旅遊認識花東壯闊景致的重要交通門戶。

圖為美援會函請民航局檢討花蓮機場應由軍方或民航局管制。（圖翻攝自國家發展委員會檔案管理局官網）

圖為花蓮機場新建跑道景觀鳥瞰圖，來源為1953-1968農復會專輯。（圖翻攝自國家發展委員會檔案管理局官網）

圖為花蓮航空站。（圖翻攝自國家發展委員會檔案管理局官網）

花蓮機場是東部唯一的國際機場。（資料照）

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