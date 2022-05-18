國民黨智庫民調：過半民眾對蔡英文司改沒信心

國民黨智庫內政法制組召集人黃德福今日公布民調指出，52.9%民眾對蔡總統司改成效沒信心，58.8%認為陳菊擔任監察院長，監察院已失公正獨立性。（國民黨智庫提供）

2022/05/18 10:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日召開「520蔡政府施政總檢討－『司監走鐘，護航不法！』」記者會，發表一份民眾對蔡政府在司法與監察相關表現的最新民調結果，結果顯示，51.7%的民眾不相信司法，52.9%的人對蔡英文總統推動司法改革成效沒有信心，同時58.8%的人認為自陳菊擔任監察院長以來，監察院已經失去公正獨立性。

國民黨智庫內政法制組召集人黃德福指出，根據憲政架構，司法權與監察權應該超出黨派，公正獨立行使權力，但6年來司法權與監察權的角色功能非常不理想，智庫從5月11日至14日，針對國內18歲以上民眾進行調查顯示，51.7%的人不相信司法公正，51.5%的人不相信法官會公正審判案件，在6成表達意見的民眾中，有41.4%的人不相信新任檢察總長邢泰釗會公正不受政治干預。

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根據調查，民眾被問到是否相信大法官未受不當干涉，會公正解釋憲法？有53.3%的人表達不相信，74.3%的人不了解蔡英文總統的司改理念與措施，52.9%的人對於蔡英文推動司改成效沒有信心。

此外，國民黨智庫也針對民眾對於監察權的看法進行調查，結果顯示46%的民眾認為監察院聲請懲戒法院再審前中研院長翁啟惠申誡案並不適當，45.9%的人認為監察院二度彈劾調查曲棍球案檢察官並不適當，58.2%的民眾認為監察院在疫情監督上有雙重標準，65.6%的人認為監察院近二年來並沒有發揮應有功能，58.8%的人認為陳菊擔任監察院長以來，監察院已失去公正獨立性。

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