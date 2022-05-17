檢討蔡政府 國民黨智庫：青年政策讓年輕人「躺平」

國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗指出，蔡政府的「缺」與「亂」，也體現在青年政策上面。（國民黨智庫提供）

2022/05/17 10:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「520蔡政府施政總檢討」系列第2場記者會「蔡總統與青年的距離」，智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗指出，蔡政府的「缺」與「亂」，也體現在青年政策上，蔡英文總統執政6年來，問題不但未改善，反而更嚴重，副總統賴清德日前在成大演講時，台下竟有41%的學生說想要「躺平」，就是年輕人對未來沒有希望，青年朋友對未來感到悲觀。

國民黨立委洪孟楷表示，本週就是520，蔡政府5大施政面向，有4成8的民眾表示不滿意，其中5成9的人不滿意政府抑制房價作為，其中30至39歲青年世代不滿意比例最高，4成5的人對於提高薪資所得措施不滿意。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷表示，蔡英文在2016年提出制訂「最低工資法」政策，但6年過去，目前仍未三讀通過，立法院國民黨團已經安排19日衛環委員會要審查「最低工資法草案」，他強調，國民黨將直球對決，希望朝野不要打假球，民進黨不要閃躲，以趕在本會期內三讀通過。

簡榮宗指出，在居住問題部分，蔡英文2015年宣稱8年內要興建20萬間社會住宅，目前已經過了6年，目前卻只有6397戶，新完工部分1萬4706萬間，仍在興建中2萬3257間，總計只有12萬餘，政策明顯跳票。

他指出，在低薪就業難部分，蔡英文在2017年提出解決5大方針，但目前25歲以下青年薪資過半數3萬元以下，「最低工資法」目前也仍未通過，30歲以下年輕人的失業率遠高於其他年齡層，青年依然低薪、失業，確診數比年輕人的薪水數還高。

至於政府的青創貸款額度600億，簡榮宗說，由於青年難提擔保品，銀行核貸時認為年輕人的資歷不足，青創貸款讓大家看得到卻吃不到，且因為台灣法規不友善，許多青創公司都不留在台灣掛牌。

簡榮宗指出，國民黨主張利用囤房稅，讓房東願意納管，解決租屋黑市問題，並建議從引進元宇宙面試訓練及強化跨域就業開力開始，幫青年打造新好工作，利用老舊商辦更新吸引廠商進駐，同時打造技職教育鐵三角，學校、企業、建教合作培育國際視野，檢討創業法規與資本市場環境，讓獨角獸願意根留台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法