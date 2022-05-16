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    解決網路亂象 NCC︰6月底公布數通法草案2.0

    NCC主委陳耀祥表示，「數通法2.0版」目前草案大致內容都已完備，僅需調整部分細節，預計可於今年6月底公布。（記者廖振輝攝）

    NCC主委陳耀祥表示，「數通法2.0版」目前草案大致內容都已完備，僅需調整部分細節，預計可於今年6月底公布。（記者廖振輝攝）

    2022/05/16 14:52

    〔記者羅綺／台北報導〕立法院交通委員會今日審查行政院函送「國家通訊傳播委員會委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，數名立委問及《數位通訊傳播服務法》草案進度，NCC主委陳耀祥表示，網路世界瞬息萬變，已積極跟其他相關部會及業者溝通討論，預計下個月底會公布草案。

    今日包括立委陳素月、林俊憲、范雲、賴品妤等立委均向NCC問及5年多前曾提出的《數位通訊傳播服務法》進度，及其相關內容與機制。

    陳耀祥表示，NCC於2016年曾提過「數通法草案1.0版」，但由於網路世界日新月異，經過更新及修改，將提出「數通法2.0版」，目前草案大致內容都已完備，僅需調整部分細節，預計可於今年6月底公布。

    陳耀祥指出，數通法草案基本上會分成2部分，一是數位科技平台的責任，另一是網路執行面；兩者均會與其他部會的作用法互相連結。不過由於過去世界各國對於網路治理部分少有規範，因此很多社群媒體對相關法規提出疑慮，但他強調，從國際立法趨勢來看，現在包括歐盟等先進國家都已陸續對於網路行為提出相關規範。

    他說，數通法草案是大量參考歐盟的《數位服務法》（DSA），雖然NCC已就草案跟相關部會及業者再三溝通，但部會及業者確實提出不同看法。

    另外，立委洪孟楷也詢問3位提名人，未來台灣是否將追尋澳洲、歐盟的腳步，實施媒體分潤制，讓社群平台要分享新聞時，需分潤給媒體，一次促進國內媒體產業共榮發展；王正嘉、王怡惠、陳崇樹則紛紛表示認同，並說未來將朝著媒體分潤制的方向推動。

    立委洪孟楷詢問NCC委員提名人陳崇樹，未來台灣是否將追尋澳洲、歐盟的腳步，實施媒體分潤制。（取自立院頻道直播畫面）

    立委洪孟楷詢問NCC委員提名人陳崇樹，未來台灣是否將追尋澳洲、歐盟的腳步，實施媒體分潤制。（取自立院頻道直播畫面）

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