NCC新任委員人事案 立院院會表決通過付委審查

立法院院會表決通過NCC新任委員人事案付委審查。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/06 11:11

〔記者謝君臨／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立院審查。該人事同意權案今（6）日在立院院會要付委審查時，國民黨團提議要求退回程序委員會，最終民進黨團以人數優勢通過表決，順利將該案付委審查。

通傳會3位委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已於4月28日將提名人選中正大學法律學系教授王正嘉、台灣經濟研究院副研究員王怡惠，以及通傳會主任秘書陳崇樹等3人名單函送立院審查。

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立院程序委員會3日開會時，國民黨立委李德維就曾表示，通傳會讓人有非常多的質疑，包括新成立媒體董事長四度更換、華視一再出包等；且孫雅麗等3人的任期到7月31日止，現在才5月初，是否有必要急於現在，建議委員會暫緩列案。不過，由於李僅口頭建議，未提書面，委員會並未處理其提議。

立院院會今將通傳會人事同意權案列為報告事項，在立法院長游錫堃宣讀準備將該案交付交通、教育及文化兩委員會審查時，國民黨團提議將該案退回程序委員會重新提出，民進黨團則提出異議，游裁示表決，最終結果為出席70人，贊成16人，反對54人，在民進黨團人數優勢下，該案順利付委審查。

根據行政院函送資料，王正嘉現為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現為財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹現職NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。

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