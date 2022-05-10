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    NCC被提名委員赴立院拜會 游錫堃祝福順利通過審查

    行政院秘書長李孟諺（左四）今偕同國家通訊傳播委員會（NCC）3位被提名人王正嘉（右二）、王怡惠（左二）及陳崇樹（左一）赴立法院拜會院長游錫堃（右四）。（立法院提供）

    行政院秘書長李孟諺（左四）今偕同國家通訊傳播委員會（NCC）3位被提名人王正嘉（右二）、王怡惠（左二）及陳崇樹（左一）赴立法院拜會院長游錫堃（右四）。（立法院提供）

    2022/05/10 14:05

    〔記者謝君臨／台北報導〕行政院秘書長李孟諺今（10）日偕同國家通訊傳播委員會（NCC）3位被提名人王正嘉、王怡惠及陳崇樹赴立法院拜會院長游錫堃。游院長致詞表示，立院為合議制，他個人也只有1票，但相信3位被提名委員在李秘書長帶領拜會各黨團充分溝通後，他祝福提名人都能順利在院會獲得通過。

    通傳會3位委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已於4月28日將提名人選中正大學法律學系教授王正嘉、台灣經濟研究院副研究員王怡惠，以及通傳會主任秘書陳崇樹等3人名單函送立院審查。

    通傳會新任委員人事案於本月6日在立院院會要付委審查時，國民黨團提議要求退回程序委員會，最終民進黨團以人數優勢通過表決，順利將該案付委審查。

    王正嘉、王怡惠及陳崇樹今在李孟諺陪同下，赴立法院拜會游錫堃。游院長首先與訪賓合影，並恭喜3位被提名委員，隨後李孟諺介紹3位被提名委員皆來自相關領域，學養與專長具佳，包含法律、金融、電機頻道與通訊專長等，對國家通訊傳播發展定有助益。

    游院長致詞時表示，立院為合議制，他個人也只有1票，但相信3位被提名委員在李秘書長帶領拜會各黨團充分溝通後，他祝福提名人都能順利在院會獲得通過。接續由3位被提名委員自我介紹，雙方並就通訊傳播等議題交換意見，晤談時間約15分鐘。

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