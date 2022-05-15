出席台中國際畜犬展 蔡其昌：打造最友善動物城市

立法院副院長蔡其昌（左2）今天出席台中國際畜犬展覽暨美容師評比，強調若當選台中市長，將把台中打造成台灣最友善動物的城市。（記者陳建志翻攝）

2022/05/15 17:48

〔記者陳建志／台中報導〕台灣畜犬協會今天舉辦台中國際畜犬展覽暨美容師評比，立法院副院長蔡其昌獲邀參加開幕時表示，喜歡寵物或是已經有養寵物的朋友越來越多，在立法院也深刻感受到許多相關的法案應該要跟得上時代的需求，包含寵物用藥、棄養問題、寵物保護等規定以及政策、動物之家的需求都會持續努力，若當選台中市長將興建具指標性的寵物公園，讓台中變成台灣最友善動物的城市。

台灣畜犬協會今天舉辦2022台中國際畜犬展覽暨美容師評比，蔡其昌出席時表示，很高興來參與這場盛大的動物派對，看到許多動物相關的週邊產業，深受寵物家長們的喜愛，尤其是正值疫情期間，但民眾為了自己家中的毛小孩，無論是採購還是參加比賽，仍然非常踴躍參與活動。

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蔡其昌表示，台灣目前社會，喜歡寵物或是已經有養寵物的朋友越來越多，在立法院也深刻感受到許多相關的法案應該要跟得上時代的需求，包含寵物用藥、棄養問題、寵物保護等規定以及政策、動物之家的需求，自己都會持續努力。並說針對寵物相關的議題，蔡英文總統也在農委會成立寵物管理科的專責機構，希望台灣成為一個對動物友善的環境。

因已經獲民進黨提名參選台中市長，蔡其昌說，若未來有機會成為台中市長，希望能夠建立一個具指標性的寵物公園，讓所有的飼主以及寵物可以有一個空間進行休閒活動，將台中變成台灣最友善動物的城市。

蔡其昌並說，他擔任中華職棒會長，聯盟吉祥物就是「台灣犬」，而這是經過協會長達20年的努力，2015年在意大利米蘭召開的世界畜犬聯盟的全球會員國大會上，有70多個與會國家的代表投票認可，正式將「台灣土狗」的名字更正為「台灣犬」（Taiwan Dog），同時確認了台灣犬的忠誠性格，認為其適合做守衛犬和陪伴犬，這也是我們的驕傲！

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