國民黨批執政「亂」與「缺」 民進黨反酸：藍自身註解

民進黨發言人黃彩玲回應說，「亂」「缺」兩字也恰好作為國民黨自身最佳註解，國民黨從口罩、疫苗、快篩到病毒用藥各種抹黑作「亂」、也「缺」乏和台灣人民站在一起的心。（資料照）

2022/05/13 23:20

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨今（13）日施政總檢討記者會用「亂」和「缺」作為主題，民進黨發言人黃彩玲回應，這恰好作為國民黨自身最佳註解，國民黨從口罩、疫苗、快篩到病毒用藥各種抹黑作「亂」、也「缺」乏和台灣人民站在一起的心。國民黨處處用政治凌駕專業，連醫師專業開立處方都要質疑，只會加重基層醫護負擔，無助團結防疫。

總統蔡英文就職週年將至，國民黨今天在智庫召開「520蔡政府施政總檢討─民調發布會」，總結蔡政府執政的代表字就是「亂」與「缺」兩字，而民眾對於蔡總統施政最不滿意的前5名項目，分別為物價調控、防疫措施、能源政策、空氣品質，以及兩岸關係。

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對此，黃彩玲表示，全民辛苦防疫兩年，在疫苗覆蓋率達到先進國家水準後，正逐步走向後疫情時代的「新台灣模式」，這兩年來不僅出口創下歷史新高、台灣經濟也平穩發展，2021年經濟成長6.45％，創11年新高，國際信評機構標普全球評級（S&P Global），也連續兩年調升台灣的主權評等，創下1998年開始評比的紀錄。

此外，黃彩玲指出，政府於疫情期間及時提供紓困與振興都獲得民眾支持，有逾2343萬人領用五倍券，餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高。

她也說，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，政府自2018年起施行稅制優化方案，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅負；並陸續推出育兒津貼加碼、擴大不孕症補助、班班有冷氣、擴大租屋補貼、大幅提升長照預算等政策，從老照顧到小，減輕民眾生活負擔。

相較於全民忙著防疫、努力邁向正常生活，黃彩玲批評，國民黨卻只會「亂」全台，例如去年發起公投，自身立場卻反反覆覆；疫情開始後抹黑口罩、疫苗、快篩和抗病毒用藥，例如不實指控政府禁止廠商進口合乎食藥署緊急授權的快篩試劑、亂扯台灣快篩價格比國外高、胡亂指控快篩和疫苗民間廠商等。

黃彩玲說，除了扯防疫後腿，國民黨近年來「亂台」事蹟還包括阻礙台灣外交發展、阻擋台灣與國際接軌，從防疫、經貿、國防，到外交通通不放過。除了「亂」之外，國民黨若還要在防疫時刻，用政治凌駕專業，就真的是「缺」良心，以及缺乏和台灣人民站在一起團結抗疫的心。呼籲國民黨應回歸理性問政，不要只為了政治鬥爭亂打一通。

國民黨智庫舉行「520蔡政府施政總檢討」民調發布會，主席朱立倫、黨團總召曾銘宗等人批評，總結蔡政府執政代表字就是「亂」與「缺」兩字。（記者叢昌瑾攝）

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