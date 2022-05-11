國台辦嗆「逢陸必反」不買中國快篩 陸委會：分化統戰又來了

陸委會表示，中方這種藉台灣疫情升溫之際，藉由防疫物資進行分化統戰、政治掛勾的操作行為已不是首例，相信國人都能看清其兩面手法。（資料照）

2022/05/11 17:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣Omicron本土疫情延燒，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日重申，願積極協助台灣有關企業機構對接中國生產企業洽商採購快篩試劑，就看「民進黨當局」願不願意為民所想、急民所急。陸委會表示，中方這種藉台灣疫情升溫之際，藉由防疫物資進行分化統戰、政治掛勾的操作行為已不是首例，相信國人都能看清其兩面手法。

朱鳳蓮指稱，兩岸同胞是血脈相連的一家人，盡快戰勝疫情、恢復正常生活，是兩岸同胞的共同願望。中方始終關心台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助台灣同胞度過難關，在島內口罩、疫苗和快篩試劑短缺之際，都急台灣同胞之所急，及時表達積極提供捐贈和協助的意願，展現的是真誠善意、同胞情義。

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朱鳳蓮更嗆，對於中方願為台灣民眾提供防疫急需物資和疫苗試劑，「民進黨當局」從來都在阻擋拒絕，總是把一己政治私利淩駕於百姓生命健康之上，其「逢陸必反」已經走火入魔，只會進一步危害台灣民眾的生命安全，造成嚴重後果。

對此，陸委會表示，對於進口快篩試劑乙事，政府已多次公開說明，快篩試劑屬於特定醫療器材，進口規定與審查早有明文規定，可檢附相關技術性資料向主管機關申請，並無所謂的「政治力」阻擋快篩試劑進口。目前政府也持續在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，尋找合法進口來源，以達到快篩試劑價穩量足的目標，盡量滿足國人對快篩試劑之需求。

陸委會強調，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，維護自我健康安全，以達到正常生活、穩控疫情。中方這種藉台灣疫情升溫之際，藉由防疫物資進行分化統戰、政治掛勾的操作行為已不是首例，相信國人都能看清其兩面手法。

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