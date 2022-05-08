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    李家超當選香港特首 陸委會：應停止傷害香港自由人權

    香港前政務司長李家超以1416張支持票，高票當選香港行政長官。陸委會強調，其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。（資料照）

    香港前政務司長李家超以1416張支持票，高票當選香港行政長官。陸委會強調，其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。（資料照）

    2022/05/08 15:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕第6屆香港特首選舉結果出爐，受北京青睞的唯一候選人、香港前政務司長李家超以1416張支持票，高票當選香港行政長官，成為第一位警界出身的香港特首。陸委會今日強調，其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。

    本屆香港特首選舉，有效選票總計1424張，1416票支持、8票反對，李家超得票率高達99％，打破歷屆香港特首選舉紀錄。

    李家超於當選後表示，「衷心感謝每一位選委，無論是否支持我，我都衷心感謝」。今日除了是行政長官選舉日，也是母親節、佛誕節及世界微笑日，可以在今日當選相當開心，也是一個見證歷史性的日子。

    現任香港特首林鄭月娥發表聲明指出，衷心祝賀李家超當選，並將向中國政府提交選舉結果報告，自己也會和新任特首做好交接，盡全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。

    對此，陸委會表示，對於新一屆香港特首，「我們呼籲其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權」。

    陸委會指出，長期以來，我方均秉持互惠原則，以人民福祉為優先，推動台港關係發展。未來亦將秉持一貫立場，持續推動台港各領域有序交流。

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