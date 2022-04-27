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    中共稱太平島是中國固有領土 陸委會：從未屬於中華人民共和國

    陸委會今日強調，太平島從未屬於中華人民共和國，亦非其治理管轄，根本無權對我相關作為置喙干涉。（Google地圖、資料照）

    陸委會今日強調，太平島從未屬於中華人民共和國，亦非其治理管轄，根本無權對我相關作為置喙干涉。（Google地圖、資料照）

    2022/04/27 20:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，兩岸同屬一中，太平島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。陸委會強調，太平島從未屬於中華人民共和國，亦非其治理管轄，根本無權對我相關作為置喙干涉。

    中國「南海戰略態勢感知」（SCSPI）微博日前發文指稱，透過歐洲哨兵衛星連日即時偵測，發現我國南沙太平島西側開始填海造陸工程，印證台灣計畫延長建太平島跑道供戰機起降的消息。

    對於外傳美國已同意台灣延長太平島跑道長度，以供戰機起降。馬曉光今天指出，太平島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。太平島的名稱源於二戰後負責接收被日本侵占的南海島礁的中國海軍「太平號」護衛艦。以艦命名，銘記歷史，宣示主權。

    馬曉光說，兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體和根本利益。任何企圖勾結外部勢力、出賣中華民族利益的行徑都是在玩火，必將遭到兩岸人民的唾棄和歷史的懲罰。

    對此，陸委會強調，中華民國對太平島等南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利。太平島從未屬於中華人民共和國，亦非其治理管轄，根本無權對我相關作為置喙干涉。

    陸委會提及，反諸中共近年來持續在相關南海島礁軍事化、製造執法維權衝突，已升高周邊國家對其擴張的反彈疑慮。北京當局持續以其錯誤定位的主張，妄稱並擴張其主權宣示，都是違反國際法及歷史事實，我們及國際社會都不會接受。

    陸委會呼籲，對岸應自我克制、尊重兩岸互不隸屬的客觀現狀，回歸和平解決爭端正途，以維護區域和平穩定。

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