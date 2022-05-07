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    國台辦喊幫買中國快篩 陸委會：藉機分化不如悲憐封城人民

    陸委會反批，中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民。（資料照）

    陸委會反批，中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民。（資料照）

    2022/05/07 23:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕Omicron本土疫情延燒，台灣許多民眾抱怨買不到快篩試劑。中國國台辦7日宣稱，若台灣有關企業機構需要對接中國相關生產企業洽商採購，願提供協助。對此，陸委會批評，中共想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，更應悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民。

    國台辦發言人朱鳳蓮說，4月以來，台灣武漢肺炎疫情快速蔓延，近日每天新增確診病例超過3萬例，十分關切抗原檢測快篩試劑嚴重短缺的問題，「台灣同胞盡快獲取抗原檢測快篩試劑，對疫情防控、診療至關重要」。

    朱鳳蓮指稱，台灣有關企業機構需要對接中國相關生產企業洽商採購，大陸有關方面願提供協助，「我們十分牽掛島內同胞生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常」。

    陸委會回應，我方主管機關衛福部已多次公開說明，快篩試劑的進口規定與審查多年來一貫，從馬政府以來就是這樣，目前政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，將持續尋找合法進口來源，持續達到快篩試劑價穩量足的目標。

    陸委會指出，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情。

    陸委會強調，面對此次疫情，台灣社會已有更強韌的防疫根基，絕對可以做到「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」的防疫目標，請民眾安心。

    陸委會批評，台灣近期雖面臨疫情的挑戰，但我們是以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活。台灣的民眾仍可自由地上街聚餐購物旅遊，歡慶母親節，「中共想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，我們甚感遺憾」。

    陸委會表示，政府目前已在積極調度必要防疫物資，然中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力，如此方為正辦。

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