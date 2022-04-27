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    上海防控措施不人道！ 陸委會：當地政府不同意國人返台奔喪

    陸委會指出，中國疫情持續嚴峻，各項防控措施造成旅居上海國人不便，近日甚至發生我國人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件。 （資料照）

    陸委會指出，中國疫情持續嚴峻，各項防控措施造成旅居上海國人不便，近日甚至發生我國人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件。 （資料照）

    2022/04/27 20:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國採取動態清零的防疫措施，台灣選擇「與病毒共存」模式，兩岸在防疫制度上截然不同。中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，按照當前台灣的新防疫模式，到年底前會有400萬到700萬人感染機率，可以算一算，會有多少台灣同胞將失去生命。陸委會指出，中國疫情持續嚴峻，各項防控措施造成旅居上海國人不便，近日甚至發生我國人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件。

    馬曉光指出，兩岸關係本質上是統一與台獨分裂的鬥爭，不是制度之爭。其次，關於兩岸防疫情況，中國有效地阻擊了疫情，取得了不俗抗疫成就。有很多台灣同胞往大陸跑，覺得中國最安全。

    馬曉光指稱，疫情發生兩年多來，中方始終秉持人民至上、生命至上的理念，把人民生命安全和身體健康放在第一位，實施「動態清零」的防疫總方針。「動態清零」不是「絕對清零」，有效地阻擊了疫情，取得了不俗抗疫成就，中國是肺炎感染率、死亡率最低的國家之一，率先實現經濟增長由負轉正，去年經濟增長8.1％。

    馬曉光更說，按照當前台灣所謂的新防疫模式，到年底前會有400萬到700萬人感染概率，可以算一算，會有多少台灣同胞將失去生命。如果這些死亡者中有你的家人，特別是老人和孩子，大家還有什麼心思和底氣，對中國談防疫上的「制度之爭」。

    對此，陸委會指出，目前中國疫情仍持續嚴峻，各項防控措施已造成旅居上海國人很多的不便，近日甚至發生我國人在台至親往生，國人卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件，實在令人不忍及深感遺憾。我方希望中方在疫情防治的同時，應該兼具人道考量與我在陸民眾的需求。

    陸委會強調，台灣自COVID-19疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都以國人健康安全為最優先的考量，各界有目共睹。至於對岸防疫制度如何，相信國際社會與兩岸民眾已有評價。

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