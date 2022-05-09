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    陸委會籲停止傷害香港人權 國台辦稱「一國兩制」成功實踐

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日回嗆陸委會，辯稱「一國兩制」在香港成功實踐，還讓民進黨暴露「長期欺騙台灣民眾的嘴臉」。（資料照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日回嗆陸委會，辯稱「一國兩制」在香港成功實踐，還讓民進黨暴露「長期欺騙台灣民眾的嘴臉」。（資料照）

    2022/05/09 22:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕北京唯一欽點候選人、香港前政務司長李家超昨日以99.16％支持率，高票當選香港特首。陸委會8日呼籲，新任特首應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。中國國台辦今日回嗆，因為「一國兩制」在香港成功實踐，使民進黨長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺。

    國台辦發言人朱鳳蓮指稱，剛剛結束的香港特區第六任行政長官選舉充分體現了「愛國者治港」原則，充分展現了「一國兩制」強大活力，是發展香港特色民主的又一次成功實踐。

    朱鳳蓮認為，「民進黨當局」之所以跳出來指手畫腳、說三道四，就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺，使他們靠抹黑香港特區來謀取私利的騙人手段不攻自破，在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，民進黨當局拿香港說事的伎倆可以休矣。

    不過，展望香港未來政局發展，台師大政治學研究所教授范世平今日質疑，李家超獲得99.16％支持率，全世界除習近平、金正恩外，很難有這麼高支持。香港有700多萬人口，卻只能由北京欽點的1400多名選委會委員進行投票，這是污辱了選舉。

    范世平批評，李家超當保安局長以來對香港人權迫害，無所不用其極，現在保安局長鄧炳強一定會更積極抓人，不然他以後要怎麼當特首，習近平不演了！讓李家超當特首，顯示一國兩制沒有了，直接就是「一國一制」，要把香港搞砸搞爛。

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