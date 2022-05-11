北市新設「經國七海文化園區」兩威權象徵 促轉會：已成負面示範

台北市「經國七海文化園區」。（資料照，台北市文化局提供）

2022/05/11 08:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會公布各地方政府清除威權象徵處置進度，總體已處置者占24.2％，待協商比例為30.2％，各縣市中最積極落實前三名為新竹市、屏東縣、新竹縣，台北市政府、雲林縣政府消極不配合追蹤調查工作。促轉會指出，北市罕見新設「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」兩處威權象徵，已成其他依法行政單位的負面示範。

促轉會統計，威權象徵已處置進度，新竹市84.2％、屏東縣64.9％、新竹縣59.3％。而推動處置最積極者為台南市，列管所屬學校已全數處置完畢，處置進度從3.9％推進至20.8％，剩下的是「中正路」街路名稱等未優先推動處置項目；其次，台東縣目前已同意處置者從2案提升至12案，處置進度從6.3％大幅推進至40.6％。

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與前述積極處置者相反，澎湖縣、連江縣雖然轄管數量不多，但近4年來，已處置及已同意處置項均持續掛零，毫無進展。而金門縣、新北市、台中市等縣市，不處置及無規劃的待協商者比例均超過一半，處置進度嚴重落後。

促轉會指出，雲林縣政府及台北市政府消極不配合該會的追蹤調查工作，雲林縣轄管49處威權象徵，然而雲林縣府自該會清查後，於後續進度追蹤調查，均未填復相關資料，業經數度聯繫催辦，遲至今年1月27日雲林縣政府方才函復，現經統計，該縣已處置及已同意處置者已達20.4％。

在台北市部分，促轉會判讀，北市府2021年10月提供資料後，已處置者從前次0％驟升至27％，已同意處置從2.8％推進至17.1％；兩次數據的劇烈變動，是因前期台北市府教育局以制式內容函復，「未如期據實回報」各單位處置進度資料，遲至去年10月始合併回覆所致。

促轉會強調，台北市「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」於今年1月正式開幕，該園區是台北市政府為活化市定古蹟而規劃招商，設定50年公有土地地上權給民間經營；園區卻以紀念緬懷蔣經國對台灣的貢獻為展示主軸，又以威權統治者為命名，且未持平論及蔣經國共同建構並承襲威權統治之作為。該公共空間開放參觀後，已屬促轉條例應處置的威權象徵，該會已將這兩處列入處置進度追蹤清單，後續將由承接機關持續進行管考。

促轉會批評，推動威權象徵處置3年多來，40個中央機關及地方政府皆依法積極配合辦理處置，固因各自困難而使進度有快有慢，但不再新設威權象徵，應是遵守促轉條例的最低標準。此次台北市政府新設威權象徵，過程中漏未通報，亦未依促轉條例善盡監督之責，已成其他依法行政之府內單位的負面示範。

促轉會質疑，以「經國七海文化園區」為例，其文化資產指定理由第1點描述蔣經國事蹟，謂以「反共抗俄體制的主要推動者」、「晚年又進行解嚴與民主化工作」、「台灣現代化工程的大推手」，其指定理由本身即極具威權崇仰意涵，管理機關依「文資法」相關規定規劃該處使用或再利用時，自難充分涵納轉型正義思維。

促轉會表示，此類與文化資產保存法制杆格的情形，以及其他現行促轉條例對於處置威權象徵規範不足的狀況，該會已研議相關法制建議納入總結報告，將於後續發表。

促轉會指出，台北市罕見新設「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」兩處威權象徵，已成其他依法行政單位的負面示範。（資料照）

促轉會研究，蔣中正逝世後，內政部責令全國辦理哀悼紀念事項。很快地，各縣市政府與國中小校園、主要道路路口，出現一座座銅像，當年報紙上更刊載「蔣公逝世、民心不捨」的新聞。（促轉會提供）

促轉會彙整，各縣市中最積極落實清除威權象徵前三名為新竹市、屏東縣、新竹縣。台北市政府、雲林縣政府消極不配合追蹤調查工作，北市更罕見新設「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」兩處威權象徵。（促轉會提供）

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