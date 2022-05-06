日本自民黨青年局訪問團拜會 柯文哲：感謝捐贈疫苗足證台日友好

日本自民黨青年局訪問團昨在眾議員鈴木憲和率領下與台北市長柯文哲會面。（台北市政府提供）

2022/05/06 19:00

〔記者鄭名翔／台北報導〕日本自民黨青年局訪問團昨在眾議員鈴木憲和率領下與台北市長柯文哲、北市府涉外事務總監周台竹等官員會面；柯文哲表示，去年台灣逢嚴峻疫情，日本政府慷慨捐贈數百萬劑疫苗，此次又排除萬難來訪，足證台日關係友好，除代表全體市民向訪團致謝，並期盼疫情早日結束，使雙方可進行實體交流活動。

日本自民黨青年局訪問團一行七人昨傍晚於台北市大倉久和飯店拜會柯文哲，並就如何增進自民黨與台北市的合作關係進行討論。

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柯文哲表示，自民黨訪團在疫情肆虐情形下，仍願排除萬難來台北訪問，足證台日關係十分友好。去年台灣疫情最為嚴峻之時，日本政府慷慨捐贈了數百萬劑疫苗幫助台灣，讓人感動，藉此機會代表全體市民向訪團成員表達由衷謝意。

鈴木憲和指出，近年台日關係有非常顯著進展，兩年前新冠肺炎肆虐日本之時，台灣曾捐贈數百萬口罩給日本，就讓他備感溫暖，而近期自俄羅斯侵略烏克蘭之後，台海情勢不穩定，此次來訪可以釋放出日本關切台海情勢的重要訊息。

鈴木憲和説，柯文哲和前總統李登輝都是對日本十分友好人士，柯於2019年訪問日本時，曾赴福島、宮城縣考察日本災害重建情形，讓許多日本民眾感動，未來希望能與台北市共同合作，推動台北市與日本城市，尤其是姐妹市的的關係；柯文哲認為，增進城市間關係最有效方法為文化交流，盼疫情早日結束，雙方可以進行實體的交流活動。

台灣對日本十分友好的人士，2019年訪問日本時，曾赴福島、宮城縣考察日本災害重建情形，讓許多日本民眾感動，未來希望能與台北市共同合作，推動台北市與日本城市，尤其是姐妹市的的關係。柯市長認為增進城市間關係最有效的方法是文化交流，盼疫情早日結束，雙方可以進行實體的交流活動。

北市府指出，日本自民黨青年局幹部多由該黨年輕有潛力的國會議員出任，歷屆青年局長成為日後首相或內閣要員者眾，如前首相麻生太郞、安倍晉三及現任首相岸田文雄等；此次來訪，係透過外交泡泡的安排，由於防疫規定，無法自由參訪，柯文哲也表示十分可惜，盼疫情早日結束，歡迎日本觀光客來台，台北市有很多值得一看的地方。

日本自民黨青年局訪問團昨在眾議員鈴木憲和率領下與台北市長柯文哲、北市府涉外事務總監周台竹等官員會面。（台北市政府提供）（記者鄭名翔攝）

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