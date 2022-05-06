日本自民黨青年局參訪桃園 鄭文燦：證明台日堅定友情
2022/05/06 19:59
〔記者許倬勛／桃園報導〕日本自民黨青年局長、眾議員小倉將信率團訪台，今天前往桃園市參訪「Xpark」水族館，後由桃園市長鄭文燦接見，舉辦座談會晤、設宴款待，針對台日間政經、貿易、文化、教育、青年交流等議題交換意見，深信台日友情會更深化。
晚宴開始前，鄭文燦致贈由桃園三號米釀製的清酒及代表日本青年局的企鵝娃娃，日方則回贈手工香袋，鄭還自信表示，清酒風味來自在地芋香米，風味不輸日產。
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日本眾議員訪團因其中成員感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），青年局長小倉將信、國際副部長山口晉眾議員、青年局國際副部長西野太亮等人列居隔對象，以視訊方式與會，並由鈴木憲和代理局長。
對於日本眾議員率團訪台，鄭文燦表達誠摯歡迎，他說，疫情肆虐全球，日本率先捐贈420萬劑的疫苗，一解燃眉之急，日本也鼎力支持我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、印太經濟架構、WTO等組織，雙方友誼不言而喻，持續互利、分享價值，是民主陣營的重要夥伴。
日本自民黨青年局長小倉將信在線上視訊表示，很可惜受疫情所困，無法親眼所見桃園的變化，桃園是台灣的玄關，扮演世界經濟的重要角色，支持台灣加入CPTPP，也支持台灣參與WTO等世界組織；青年局長代理鈴木憲和眾議員表示，感謝台灣近日放寬福島五縣食品進口，參訪過程感受到桃園的溫暖和光明未來，希望鄭市長能夠繼續扮演台日之間交流的橋樑。