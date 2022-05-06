日本自民黨青年局拜會新竹市府 林智堅感謝日支持台加入CPTPP

日本自民黨青年局今天拜會新竹市府、市長林智堅（左）表示感謝日支持台加入CPTPP，林智堅致贈禮品感謝日本自民黨青年局局長代理鈴木憲（右）和眾議員。（市府提供）

2022/05/06 14:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天率市府一級主管，會晤日本自民黨青年局局長代理鈴木憲和眾議員等人。林智堅說，竹市與日本關係緊密，尤其各項市政建設如新竹車站、舊城區、輕軌與市立動物園，都向日本借鏡。他也感謝日本政府去年致贈台灣420萬劑疫苗，更感謝日本支持台灣加入CPTPP，讓台灣早日和世界接軌，與世界貿易、經濟更加緊密，發揮實質影響力。

林智堅感謝青年局來訪，在昨天得知團員確診後也透過視訊關心大家健康，他也期待未來疫情趨緩後，能帶著市府同仁到訪日本，做更多交流。

請繼續往下閱讀...

林智堅說，去年在總統蔡英文領導下，台灣半導體產業在全世界發揮重要影響力、且發展蓬勃，而半導體重鎮就在新竹，對於未來台積電將到日本投資，他樂見且期待。

林智堅分享，新竹市是北台灣重要古城、有3百年歷史，其中，新竹火車站1913年興建，是台灣現今服役歷史最悠久的車站，和東京車站是姐妹站，他2016年參訪日本時也前往拜訪東京車站站長。

除車站，林智堅說，新竹也有全台原址現存最久的動物園，也是日治時期興建，在參訪上野動物園後，也依照團隊建議成功改造新竹市立動物園；竹市也借鏡日本姊妹市岡山市，在舊城區做整體開發，未來更將在新竹車站興建跨站平台，縫合前後站因鐵路一分為二的商圈與生活圈。

林智堅也談及過去和青年局的緣分，包括2016年5月20日蔡英文總統就職典禮，他就與小倉局長同台留下合照；2016年8月，青年局參訪市府，當時在市府前廣場吃冰棒，有如昨天的事情。

局長代理鈴木憲和眾議員表示，日本對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，也相信能促進台日更多合作，重要的是放眼十年、二十年後的未來，台灣和日本可以攜手、發揮彼此角色產生更好的效果。

局長代理鈴木憲和眾議員也分享，新竹就像自己的故鄉，像在日本的故鄉距離東京車程2.5小時，就像今天從台北到新竹車程2.5小時；再者他20年前首次拜訪台灣就是到新竹市，他也對年輕的局處首長感到驚訝，因和日本市政團隊普遍年長差別很大。

市府表示，日本自民黨青年局訪問團由局長小倉將信眾議員擔任團長，率領眾議員及日本青年會議所幹部等人，因昨一名眾議員確診，該組立即暫停後續在台期間所有活動，另一組成員因無密切接觸，由局長代理鈴木憲和眾議員等人持續既定行程，並在今天拜會新竹市府。

日本自民黨青年局今天拜會新竹市府、市長林智堅（左五）感謝日支持台加入CPTPP，並與市府團隊和青年局在市府前合影。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法