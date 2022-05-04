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    日本訪台團是明日之星 矢板明夫：自民黨青年局又稱「首相的搖籃」

    日本自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（左五）率團抵台訪問。（外交部提供）

    日本自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（左五）率團抵台訪問。（外交部提供）

    2022/05/04 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨青年局訪問團3日抵達台灣，總統蔡英文預計於5日接見，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書表示，這次訪問台灣的國會議員都很年輕，其中多人被視為明日之星。

    矢板明夫指出，訪問團團長小倉將信畢業於東京大學，並在英國牛津大學取得碩士學位，曾任職於日本銀行，是金融問題專家，而團員山口晉曾長期擔任前首相菅義偉的秘書，是台灣女婿，岳父是著名的台僑領袖趙中正，現擔任全日本台灣聯合會會長。

    矢板明夫認為，台日關係能如此密切，跟長期扮演交流窗口的自民黨青年局有深刻關聯，在中國與日本於1972年建交後，中國就對自民黨施壓，因此日方將與台交流一事交予青年局。

    至於青年局成員的組成，矢板明夫指出，是45歲以下的國會議員才有資格進入，因此成員大多是學經歷完整的政二代，他們有父母做為強力後盾，很容易連續當選，久而久之成為政壇領袖，因此自民黨青年局也就有「首相的搖籃」的說法。

    包括現任首相岸田文雄丶前首相安倍晉三丶麻生太郎，都曾擔任自民黨青年局長，他們年輕時也都曾多次訪台，上任後自然也是親台派。

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