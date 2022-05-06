朝野接見日本自民黨青年局訪團 蔡英文：台日安全不是單一國家課題

蔡英文總統（右）昨日在總統府接見日本自民黨青年局訪問團，眾議員鈴木憲和（左）轉交日華懇談會會長古屋圭司親筆信函給蔡總統。（中央社）

2022/05/06 05:30

〔記者蘇永耀、施曉光、楊丞彧／台北報導〕蔡英文總統昨接見來訪的日本自民黨青年局眾議員訪團，總統指出，面對全球威權主義擴張，台灣位處在民主防線的最前線，會持續與民主盟友共同合作，捍衛民主自由的價值。她並說，不論是台灣或日本的安全，都不是單一國家的課題，必須要從整個第一島鏈、地緣政治的視野來考量。

鈴木憲和：不允許武力改變現狀

蔡英文指出，今年三月，她與安倍晉三前首相視訊對談，安倍再次提到，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」。她認為。不論是台灣或日本的安全，都不是單一國家的課題，必須要從整個第一島鏈、地緣政治的視野來考量；正因如此，台日關係才會如此緊密和重要。台灣未來會與日本繼續一起努力，為印太地區的和平繁榮，做出更多的貢獻。

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青年局代局長、眾議員鈴木憲和強調，「日本絕對不允許某些國家用武力片面改變現狀的做法」，相信兩國在相關領域可以加強合作。鈴木說，台灣對日本而言就是鄰國，因此台海的和平穩定也攸關日本的和平穩定，身為日本的年輕政治家，也會抱持著這樣的想法持續努力。

這次訪台共五名眾議員，不過，擔任團長的自民黨青年局長小倉將信眾議員未在現場，由鈴木憲和及鈴木隼人代表出席。

鈴木並轉送日華議員懇談會會長古屋圭司給蔡總統的親筆信函。稍早訪團並拜會副總統賴清德，賴期盼台日都能更加地密切合作，展現共同友誼及力量。

朱立倫：期許台日情誼世代傳承

訪團昨也前往國民黨中央黨部拜會黨主席朱立倫，朱立倫表示，國民黨與自民黨友好關係源遠流長，很多黨內前輩與日本好朋友的緣分就是從自民黨青年局開始，期許未來本黨青年世代的國會議員或市議員都能有機會訪日交流，將這份情誼世代傳承。

訪團一確診 同組成員暫停活動

自民黨青年局眾議員訪問團來訪，外交部以「外交泡泡」模式接待，昨天上午進行第二次PCR檢測，其中一名眾議員檢測結果為陽性；外交部表示，檢測陽性成員及同組人員，已暫停在台活動。蔡總統昨接見訪團時，也表達關心。

至於外交部長吳釗燮三日曾款宴訪團，外交部發言人歐江安回應，吳釗燮身體狀況良好，目前沒有異狀。

國民黨主席朱立倫昨會見日本自民黨青年局國會議員訪問團，期許持續強化台日友好。（國民黨提供）

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