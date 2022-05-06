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    行政院組改案 柯建銘：陸續排審、下會期重大法案

    立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨攝）

    2022/05/06 10:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕繼去年增設數位發展部後，行政院院會昨（5）日通過「行政院組織法」等六個部會的組改及配套修法，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部等。對此，立法院民進黨團總召柯建銘表示，立院本會期可能開會到月底，我們的態度是有時間就陸續排審，這一定是下會期的重大法案，因為才剛送進來而已。

    「行政院組織法修正案」於2010年三讀通過，明定行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造至今。

    對於立院本會期是否處理相關組改案，柯建銘指出，組改從前總統馬英九時代至今還未全部完成，民進黨執政後也陸續在處理，現在剩下最後一波，比如說，農委會升格為農業部，環保署升格為環境部等。

    柯建銘說，現在總共有40幾個與組改相關的法案昨天全部在行政院院會通過，之後會送來立院審議，立院可能開會到5月底，還要經過復議期，我們的態度就是有時間就陸續排審，這一定是下會期的重大法案，因為才剛送進來而已。

    媒體詢問：「有人認為沒有太大必要性？」柯建銘回說：「有人我不知道是誰，就到立院討論，各黨要怎麼發表意見我們都尊重。」

    此外，因應國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院4月28日宣布提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立院審查。此人事同意權案列為本日立院院會報告事項，將付委審查，王等3人今也赴民進黨團黨團大會拜會。

    對於會中拜會氣氛，柯建銘連說三次「很好」，指講完以後大家有拍手，這代表一切，會全力支持，今天我們也要把NCC人事同意權案付委審查。

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