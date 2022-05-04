獨家》政院將提二階段組改修法 原能會改制核安會降為三級機關

行政院長蘇貞昌明天將主持院會，預定通過第二階段組改修法。（資料照）

2022/05/04 17:36

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院經完成內部整合，將提出第二階段組織改造修法，目前規畫提報明天召開的行政院院會通過，據悉，二階段組改除了原先規畫的內政部下設國家公園署等5個部會組改之外，再新增原能會改制為核能安全委員會等組改，總計6個部會組改將在明天提出，其中二級機關原能會改制為核安會後，將降級為三級機關直屬行政院。

原能會副主委劉文忠今天表示，對於原能會將改制為核安會，由二級機關降為三級機關，對未來的的國際連繫及與各部會協調等工作確實會有影響，但原能會配合組改的政策，仍要依規定辦理。

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政院在去年底完成增設數位發展部等第一階段組織改造修法，如今將推出二階段的組改，二階段組改已延宕數年之久，包括環保署升格為環境資源部、內政部下設國家公園署、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制為經濟及能源部、農委會升格為農業部。行政院經進一步整合後，規畫於明天正式提出相關修法。

行政院組織法修正案於2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。蘇貞昌3年多前上任後，決心推動政院組織改造，他邀集各相關部會聽取簡報並與部會親自溝通，幾經研議多時，政院於去年3月送出國防部增設防衛動員署、政院增設數位發展部、科技部改制為國科會的首階段組改修法，其中國防部的組改率先於去年5月完成，數位發展部與科技部的組改則在去年12月完成修法。

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