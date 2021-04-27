數位發展部等組改法案 行政院協調5月底完成三讀

行政院長蘇貞昌領導的行政院爭取數位發展部組改法案立院本會期儘速三讀。（資料照）

2021/04/27 11:11

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院法定會期將在5月底結束，據悉，因應8月4大公投案將登場，國、民兩黨將展開基層宣講，政府高層經與民進黨團幹部交換意見，不打算由民進黨團連署召開立院臨時會，由於行政院曾表明盼立院本會期優先通過數位發展部與國防部後備動員署等組改法案，鑑於時程緊迫，政院將爭取在5月底完成三讀，並已協請立院相關召委協助，安排5月初司法及法制等聯席會審查政院的數位發展部組改法案。

負責組改法案溝通的行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，我們將力拼數位發展部組改法案在立院本會期過關，目前沒有悲觀的權利，至於後備動員署的組織法仍在委員會審查程序，將由立委先舉辦一場公聽會，主要是要了解國防部將來成立後備動員署之後，相關系統如何運作。

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政院官員表示，攸關落實總統蔡英文政見的數位發展部組改法案，，目前評估五月初立院聯席會審查通過，若在野黨沒有表達異議並拉下協商，有機會在下個月底會期結束前完成數位發展部的相關法案三讀，不過這確實有一些難度，將爭取本會期完成三讀程序。

黨政人士指出，有別於以往民進黨團都會連署請求召開立院臨時會，審議行政院未能在立院會期前結束通過的法案，今年8月因有反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選的四大公投案將登場，不僅國民黨已展開宣講，民進黨也將下鄉舉行國政說明會，6月預估都是朝野政黨及立委積極公投宣講動員的時刻，因此目前並未規畫由民進黨團連署召開立院臨時會。

行政院在3月25日院會通過攸關增設數位發展部的「數位發展部組織法」，以及制定攸關國防部設立後備動員署的「國防部防衛後備動員署組織法」等第一波組改法案，盼立院本會期優先完成三讀程序。

蘇俊榮說，數位發展部與後備動員署等組改法案還是有機會在5月底立院會期結束前三讀通過，對於要新設數位發展部，國民黨立委也持正面態度，未來將拜託朝野立委對這兩項組改法案的支持，爭取儘速三讀過關。

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