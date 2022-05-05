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    政院拍板6部會組改 環署升環境部增3署 水利署留經濟部

    行政院拍板6部會組改，環署升環境部增3署，水利署留經濟部。（資料照）

    行政院拍板6部會組改，環署升環境部增3署，水利署留經濟部。（資料照）

    2022/05/05 14:19

    〔記者李欣芳／台北報導〕延宕多年的行政院組織改造案，在去年增設數位發展部後，行政院長蘇貞昌今天主持院會通過行政院組織法及內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會等6個部會的組織法。環保署升格為環境部著眼於因應氣候變遷等因素增設3個署；原能會改制為核能安全委員會，但由三級降級為二級獨立機關，曾引發爭論的經濟部水利署是否移撥環境部，最後確定留在經濟部。

    蘇內閣這次的第二階段組改修法，絕大多數單位都是「原地升格」。人事總處人事長蘇俊榮表示，組織設計需與時俱進、而非一成不變，這次通過五部一會，是各界共識最高、也是變動最小化。這次修法為環境變遷需要，將環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」，尤其政院日前才提出氣候變遷因應法，新的法治若無執行機關，會缺乏量能。

    環境部未來成立後，除了上述3個署，現行「毒物及化學物質局」也將改為「化學物質管理署」；現行環境檢驗所及環訓所整併為「國家環境研究院」。相關職權將從11職等組長，成為4個13職等署長，目前也傳出相關人士爭取出任未來的新署長人選，醞釀卡位戰。

    行政院組織法修正案於2010年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。不過隨著時代變遷，多個整併爭議分歧，導致法案延宕，包含經濟部水利署是否移撥環境部、林務局併入環資部或留農業部、國家公園署是否續留內政部等。

    內政部的組改，國土規畫及都市發展等業務移入「國土管理組」，國家公園管理業務移入「國家公園署」；消防署由原機關改制；經濟部方面，因應商業型態及輔導需求增加，新設「商業發展署」；現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘8個三級機關均由原機關改制。

    農業部方面，林務局整併退輔會榮民森林保育事業管理處全部業務，改制為「林業及自然保育署」；其餘14個三級機關，均由原機關改制。交通部則為強化觀光局及中央氣象局政策規畫功能，調整改以「署」設置；其餘6個三級機關，都由原機關改制。

    蘇俊榮表示，今天院會通過後送立法院，人事總處會盡最大努力請立法院儘速審查通過。

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