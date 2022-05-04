日自民黨青年局長：絕不允許在台重演烏克蘭的事

外交部長吳釗燮（左）昨晚款宴日本自民黨青年局局長小倉將信（右）眾議員所率訪問團一行。（外交部提供）

2022/05/04 14:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率訪問團昨日抵達台灣，外交部長吳釗燮昨晚間在台北賓館設宴歡迎小倉將信、眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉眾及西野太亮等訪問團成員。小倉將信強調，烏克蘭局勢令人憂心，決不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。

吳釗燮指出，自武漢肺炎（COVID-19）疫情以來，「日本自民黨青年局」是日本國會第一個訪問我國的代表團，我國政府表達誠摯歡迎。

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吳釗燮表示，俄羅斯入侵烏克蘭及中國在台海頻繁進行軍演，凸顯極權國家已對印太地區造成威脅。他感謝日本在各種場合公開強調台海和平穩定的重要性，並期盼日本持續支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

吳釗燮強調，台日雙方在人道救援及公共衛生領域的相互扶持，已成為國際典範，盼雙方致力讓這種「善的循環」發揚光大，生生不息。

小倉將信回應表示，烏克蘭局勢令人憂心，絕不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。對於台灣爭取參與WHO及CPTPP，小倉也強調，自民黨青年局向來全力支持；未來青年局除持續推動台日青少年交流外，也將致力促進台日國會議員對話，以增進彼此相互理解與友誼。

外交部表示，本次晚宴另有日本台灣交流協會代表泉裕泰、立法委員林昶佐及國安會副秘書長徐斯儉受邀與會，雙方就各項議題深入交換意見，有助增進台日間的友誼及合作，並深化雙方永續夥伴關係。

外交部長吳釗燮昨晚款宴日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員所率訪問團一行。（外交部提供）

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