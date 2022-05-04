日自民黨青年局長：絕不允許在台重演烏克蘭的事
2022/05/04 14:15
〔記者楊丞彧／台北報導〕「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率訪問團昨日抵達台灣，外交部長吳釗燮昨晚間在台北賓館設宴歡迎小倉將信、眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉眾及西野太亮等訪問團成員。小倉將信強調，烏克蘭局勢令人憂心，決不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。
吳釗燮指出，自武漢肺炎（COVID-19）疫情以來，「日本自民黨青年局」是日本國會第一個訪問我國的代表團，我國政府表達誠摯歡迎。
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吳釗燮表示，俄羅斯入侵烏克蘭及中國在台海頻繁進行軍演，凸顯極權國家已對印太地區造成威脅。他感謝日本在各種場合公開強調台海和平穩定的重要性，並期盼日本持續支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
吳釗燮強調，台日雙方在人道救援及公共衛生領域的相互扶持，已成為國際典範，盼雙方致力讓這種「善的循環」發揚光大，生生不息。
小倉將信回應表示，烏克蘭局勢令人憂心，絕不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。對於台灣爭取參與WHO及CPTPP，小倉也強調，自民黨青年局向來全力支持；未來青年局除持續推動台日青少年交流外，也將致力促進台日國會議員對話，以增進彼此相互理解與友誼。
外交部表示，本次晚宴另有日本台灣交流協會代表泉裕泰、立法委員林昶佐及國安會副秘書長徐斯儉受邀與會，雙方就各項議題深入交換意見，有助增進台日間的友誼及合作，並深化雙方永續夥伴關係。