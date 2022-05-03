M109A6自走砲採購延宕 國軍：確保M1A2戰車、F-16如期交付

國防部發言人孫立方今日表示，M1A2T戰車採購案均依計畫節點執行，F-16戰機部分，空軍亦持續綿密對美聯繫及專案管理，確保武器裝備如期、如質、如預算獲得。（資料照）

2022/05/03 11:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國以「產線排擠」為由，原訂於2023年至2025年供售我國的40門「M109A6」自走砲，確定延遲交付，美方並提出「海馬斯」多管火箭等替代方案。而除此案之外，我國尚有M1A2T戰車、F-16V block70等主戰裝備尚待交付，國防部發言人孫立方今日表示，M1A2T戰車採購案均依計畫節點執行，F-16戰機部分，空軍亦持續綿密對美聯繫及專案管理，確保武器裝備如期、如質、如預算獲得。

國防部今日召開線上記者會，外界關切，「M109A6」自走砲軍售案延宕後續影響為何。國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武表示，陸軍兵力整建將持續強化聯戰指管機制，凡是能提供聯戰效能，增進地面防衛能力之新式武器裝備，均依程序納入武獲選項，將有限資源發揮最大效益，相關可能替代方案，尚由國防部與陸軍整體評估中，期能發揮最大火力效能，並確維戰力不墜。

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朱文武表示，未來採購「海馬斯」新型砲兵武器系統可與自製「雷霆2000」多管火箭互相搭配，提供長、短程跨區火力增援與外、離島火力應援。

至於其他主戰裝備的採購期程部分，孫立方表示，陸軍為強化防衛作戰地面關鍵戰力，向美國採購M1A2T新式戰車，全案期程迄2027年止，目前均依計畫節點執行，進度正常；空軍向美國採購的F-16C／D戰機，預定於2026年前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理，以確保武器裝備可以如期、如質、如預算獲得。

不過除了主戰裝備，人攜式刺針飛彈交付期程卻已受到烏俄戰爭影響，朱文武表示，人攜式刺針飛彈確因國際情勢變化，今年有延遲交運風險，陸軍配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

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