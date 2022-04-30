連勝文質疑蔡政府基於選舉考量 決定台灣與病毒共存

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2022/04/30 15:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日在臉書發文指出，蔡政府決定台灣要與病毒共存，他高度懷疑民進黨的出發點是政治考量，也就是害怕疫情會變成影響年底選舉的變數，衝擊民進黨選情，所以乾脆快刀斬亂麻，讓疫情現在先爆發，等到年底選舉時疫情趨緩，一方面可以排除對其選情的負面效應，另一方面還可以繼續吹捧自己抗疫成功的神話。

連勝文質疑，台灣百姓要為民進黨政治考量，所做出的倉促決定，付出多少代價？以政府要求確診者自主回報的規定為例，讓人充滿困惑，如果很多染疫者是無症狀的，在沒有任何快篩的要求下，可能根本不知道自己染病，這樣要如何自主回報？而有些染病者，即便有症狀，但基於各種原因也沒有主動回報，也沒有據實匡列接觸者，而這些染疫者持續在社區中活動，豈不是造成其他民眾更大的風險？

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他說，在沒有事先部署及縝密規劃的情況下，當權者在極短的時間之內即決定台灣要與病毒共存，所以才會發生沒疫苗、沒篩劑甚至沒病床的糟糕情況，而民進黨大官叫大家凡事「自主應變」，感覺上就是要大家自生自滅。

連勝文表示，實在很難想像台灣如果真的有20%，甚至更多的人不幸確診，到底會對社會產生多大衝擊？在當權者充滿私利算計的情況下，大家只能祈求上帝，保佑身體健康。

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