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    網瘋傳南非教師受困上海餓死 當局證實在封城期間過世

    推特瘋傳南非28歲英文女教師布萊克（Noma Blackie）在上海活活餓死，南非當局對此已證實布萊克過世的消息，但尚未說明死因。（圖擷自@Byron_Wan推特）

    推特瘋傳南非28歲英文女教師布萊克（Noma Blackie）在上海活活餓死，南非當局對此已證實布萊克過世的消息，但尚未說明死因。（圖擷自@Byron_Wan推特）

    2022/04/30 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，針對嚴重疫區上海採取封城措施，但也發生不少人道主義危機。社交媒體推特上近來有許多用戶都在轉傳南非28歲英文女教師布萊克（Noma Blackie）的死訊，指稱她在上海被活活餓死，南非當局對此已證實布萊克過世的消息，但尚未說明死因。

    據非洲新聞平台《Opera News》報導，有南非推特用戶指稱，布萊克在中國上海的公寓裡「被殺死（killed）」，是封鎖令殺了她。1名布萊克好友則透露，他們正在等待驗屍結果，布萊克的其他親友已被告知死訊，正在做出相應的安排。

    據南非新聞網站《The South African》報導，南非國際關係與合作部（DIRCO）公共外交負責人蒙尼拉（Clayson Monyela）表示，布萊克在上海1間學校當老師，最近不幸過世，不過沒有說明布萊克的死因

    事實上，自從2500萬人口的上海封城以來，有許多人受困室內無法外出，網路上接連出現沒有食物、缺少生活必需品、檢疫條件太嚴格的呼救聲。

    南非民眾為此也展開請願，希望南非政府能夠為受困上海的自家公民提供更多的外交幫助，並呼籲讓篩檢陽性的南非人到衛生條件良好的地方或居家隔離。

    蒙尼拉對此指出，南非駐上海大使何安娜（Mpho Hlahla）和領事館工作人員，也都受到嚴格封城的影響，不能期望他們能在大使館提供服務，畢竟何安娜等人都無法離開住處。

    蒙尼拉說，南非駐上海大使館已嘗試在封鎖條件下居家工作，例如何安娜建立了微信聊天群組，可以和中國境內的南非公民進行交流。蒙尼拉表示，請願民眾必須要了解到，上海目前是「硬封鎖」，亦即城市內所有人都面臨同樣的挑戰，並不是南非人才會遇到。

    蒙尼拉透露，何安娜在和上海的美國、英國、法國等外交官交流時，得知他們也遇到了類似的問題，此外，南非駐上海大使館1名職員的小孩需要動緊急手術，但在嚴格的封鎖下一直無法開刀。

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