二審逆轉！聲請停執追徵32億黨產 國民黨敗訴確定

不當黨產處理委員會認定國民黨革命實踐研究院的中興山莊共31筆土地，為不當取得財產，向國民黨追徵32億375萬多元。（資料照）

2022/04/28 20:26

〔記者楊國文／台北報導〕不當黨產處理委員會認定國民黨革命實踐研究院的中興山莊共31筆土地，為不當取得財產，向國民黨追徵32億375萬多元，國民黨不服提起行政訴訟，並緊急聲請停止執行，台北高等行政法院認定有緊急而難於回復情事，裁定在本案行政終結前，應停止執行；不過，黨產會抗告成功，最高行政法院今逆轉廢棄原裁定，駁回國民黨聲請停止執行，全案確定，亦即黨產會追償32億多元不必停止執行。

最高行政法院認定，國民黨尚有政黨補助金、政治獻金等多筆經費高達數億元可供政黨正常運作，且無行政訴訟法規定的「難於回復損害、且有急迫請事」的停止執行積極要件。

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據了解，黨產會是依黨產條例第4、5、6、8、14條等規定，今年2月8日做成處分，認定國民黨革命實踐研究院（曾更名為國家發展研究院）的中興山莊所有的31筆土地，為國民黨不當取得財產，且相關土地已移轉給元利建設等第三人，而無法返還國家，依國民黨移轉他人時價格，並扣除該次交易繳納國庫稅款，追徵其價額共計32億375萬8986元。

國民黨不服，提行政訴訟，並聲請停止執行。國民黨主張，追徵32億多元若繼續執行，國民黨的動產、不動產等，將再度陷於隨時被大量查封或拍賣窘境，恐致國民黨顛沛流離、無處辦公，影響政黨正常運作及參政權的實現，嚴重甚至可使政黨本身萎縮或消失。

國民黨也指稱，目前還有勞工每月薪資、9.7億元退休金及9.8億元資遣費須給付，若黨產會執行追徵32億多元款項，將使資金調度陷入困境，造成勞工可能無法順利取得薪資、退休金或資遣費，造成無法彌補的重大損失；此外，即使財產被推定為不當取得財產，已有禁止處分效力，就算暫時停止執行，對公益也無影響。

台北高等行政法院審理認為，黨產會追徵32億多元，將發生難於回復損害之虞，且有急迫情形，裁定在本案訴訟確定前，應先停止執行。黨產會不服，向最高行政法院提起抗告。

最高行政法院認為，黨產會追徵該32億多元款項，在性質上並非不能回復之物，且國家有資力足以償還，此外，依據黨產條例第6條第3項規定，為健全政黨公平競爭環境，政黨合理運作，凡是黨產條例公佈後合法取得的黨費、政治獻金、競選經費的捐贈等，均不在原處分的執行標的範圍內，依國民黨2020年財務報表所載，當年度還有政黨補助金收入4億多元、政治獻金1億多元，又有多筆政黨其他經費及收入達數億元，仍可為政黨運作的合理需要，追徵價款並無難以回復的損害情形，今晚廢棄裁定，駁回國民黨聲請停止執行，全案確定。

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