獲國民黨徵召拚連任 雲縣長張麗善：以「平常心」面對選戰

雲林縣長張麗善獲國民黨徵召選下屆縣長，表示會以「平常心」面對選戰。（記者詹士弘攝）

2022/04/27 17:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天獲國民黨中常會徵召參選下屆縣長，面對對手劉建國選戰，張麗善表示會以平常心面對，本屆「雲林上場」，未來會「加速前進」，施政軟硬體並進。

張麗善表示，國民黨提名她參選下屆雲林縣長，爭取連任，顯示國民黨中常會對她近4年執意的肯定，面對競選對手劉建國，她表示還是「平常心」，她推動縣政期間沒有任何懈怠的機會，她會本著原本「一天當三天用」的行事作風，從來沒有休息，「從不打烊」，會持續為鄉親奮戰努力。

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張麗善說，眼前還是以防疫為優先，縣府團隊會針對已建構的計畫，快速而持續的執行前進，會以「平常心」面對選戰。

有媒體報導張麗善民調暫時領先，張麗善也表示，會平常心看待，民調只是參考，不會因民調好就滿足，也不會因民調落後而傷心失志，如果有需要檢討的部分，就虛心檢討，好好改善。

針對雲林未來，張麗善表示需「軟硬併進」，雲林縣在硬體建設上還落後別人很多，軟體方面近年則有長足的進步，雲林縣目前不只是觀光大縣，也朝智慧大縣邁進。

她表示，這個階段叫做「雲林上場」、下個階段就是「雲林上場．加速前進」，要提升效率，讓雲林不只讓台灣看見，也要登上國際舞台。

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