國民黨提名4女將 宜蘭林姿妙在列

國民黨中常會昨通過第四梯次提名名單，包括嘉義市黃敏惠、雲林縣張麗善、彰化縣王惠美、宜蘭縣林姿妙。（記者王藝菘攝）

2022/04/28 05:30

〔記者林良昇、丁偉杰／綜合報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪遭調查，面對司法變數，不過國民黨中常會昨通過徵召林姿妙競選連任，國民黨主席朱立倫也送暖，宣示要捍衛林姿妙清白。

朱送暖 宣示捍衛林姿妙清白

全國二十二縣市中，國民黨已提名謝龍介選台南市、楊文科選新竹縣、楊鎮浯選金門縣。中常會昨通過第四梯次提名名單，共徵召嘉義市黃敏惠、雲林縣張麗善、彰化縣王惠美、宜蘭縣林姿妙等四位女性現任縣市長競選連任。

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近期疫情升溫，有別於國民黨前三波提名人都前往中常會的往例，昨天四位被提名人是地方首長，皆以防疫優先為由，未現身中常會，僅透過視訊參與。

黃敏惠：承擔責任 全力以赴

黃敏惠表示，嘉義市得不到中央的關愛，但相信危機就是轉機，會往勝利的方向繼續努力，她也說，嘉義市一直是艱困選區，她會承擔責任，全力以赴，也請全黨團結，共同努力。

張麗善則說，第一階段是「雲林上場」，第二階段「雲林上場、加速前進」，是她未來執政方向。王惠美指出，會努力讓所有不同族群在彰化安居樂業，找回彰化光榮感。

因涉貪案遭調查的林姿妙則為自己喊冤，強調今年初開始，她受到空前政治打壓，她相信只要堅持到底，「天公會疼好人」，為了捍衛公平正義，維護宜蘭的民主價值，延續拚出宜蘭好生活的政策承諾，她一定會全力奮戰到底。

朱立倫肯定四位國民黨縣市長，表示四位爭取連任的縣市首長最大的特點，都是在基層很認真努力地做好工作，不僅勤政，更是愛民，像媽媽的精神一樣，期許黨內團結一致，共同力挺她們於年底選戰時順利勝選連任。

朱也特別送暖林姿妙，提及宜蘭縣民對林姿妙很肯定，民進黨沒有辦法超越林，就動用司法手段政治打壓，國民黨已成立律師團，一定會捍衛她的司法權益與清白，全黨一定會做林的後盾，也相信宜蘭縣民的眼睛是雪亮的。

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