認定國民黨刻意不通報工作會檔案 促轉會開罰30萬元

由促轉會代理主委葉虹靈帶領的促轉會團隊宣布對國民黨開罰30萬元。（資料照）

2022/04/28 13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會今天表示，已在昨天召開委員會會議決議，認定國民黨在威權時期透過工作會等黨組織與情治機關協作遂行監控與布建，控制社會各領域。國民黨持有的各工作會檔案，如海外工作會、文化工作會、青年工作會等檔案，卻刻意不向促轉會通報，已構成促轉條例第16條第1項「規避、拒絕或妨礙調查」，促轉會因此依規定裁處國民黨30萬元罰鍰，並要求限期改善、提出檔案資料，若未改善得按次連續處罰。

促轉會發布新聞稿指出，威權統治時期國民黨位處國家權力的主導地位，並與動員戡亂體制與戒嚴體制之構成和運作密不可分。國民黨作為威權統治時期壓迫體制之關鍵，透過工作會等黨組織與情治機關協作遂行監控與布建，控制社會各領域。國民黨各工作會檔案，如海外工作會、文化工作會、青年工作會等檔案，依促轉條例第18條第1項規定，皆屬應向促轉會通報範圍之政治檔案無疑。

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不過，促轉會辦理政黨政治檔案審定過程發現，國民黨107年10月所通報之4萬餘筆檔案，未含有前述工作會政治檔案；促轉會後續再請該黨補正通報，國民黨函覆「並無其餘檔案可通報」。因此依法進行調查。

經促轉會蒐集之公開資訊、經調查取得之資料及調查對象之陳述，皆證實國民黨確實持有工作會檔案，卻刻意不向促轉會通報。

首先，促轉會比對文獻顯示，無論是曾任職黨史單位學者或多份學位論文，均曾使用或提及各工作會檔案。其次，促轉會調查發現，國民黨曾針對此批檔案編列經費，成立「待清小組」，聘用工作人員在黨部（中山南路舊址）進行編目，整理出約3萬筆檔案目錄，包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、重要人士監控、海外黑名單與影視審查等相關內容均在列。前述之待清小組及檔案目錄，促轉會向製作目錄之工作人員及前黨部管理人員求證後，均獲證實。惟此批人員皆已離任，故無法確認檔案搬遷至八德路黨部現址後的下落。

促轉會並發現，國民黨在107年即於黨內成立「促轉會政治檔案清冊應對專案小組」，參與人員包括：時任該黨副秘書長杜建德、行政管理委員會主任委員邱大展、考核紀律委員會主任委員魏平政、文化傳播委員會代理主任委員唐德明及黨史館吳敏。該會議決議將海工會、革實院等相關檔案列為「機密文件」，數位化後再移轉至政大委託管理。

促轉會也掌握，國民黨曾計畫於110年將「青工會/知青黨部」與「婦工會」等部分工作會政治檔案移至政大，而此批檔案原先存放位置即在該黨黨部大樓內。

促轉會表示，上述種種調查成果皆顯示，儘管促轉會曾函請國民黨補正通報，甚至具體提供該黨製作之工作會目錄清單、指明通報範圍，國民黨卻稱已無檔案可通報、無其他檔案存放地點等說法，顯與事實不符，且直至今年3月仍未補正通報。由於國民黨一再規避、妨礙促轉會調查，違規情節重大，因此依法裁處國民黨30萬元，並要求該黨於收受處分書後7日內，補正通報工作會等政治檔案及其存放地點。

促轉會嚴肅呼籲國民黨應正視歷史責任，儘速依法補正提出工作會等關鍵檔案，切勿損壞、隱匿、毀損政治檔案，以還原威權統治時期黨國體制迫害人權之真相。

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