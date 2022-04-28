出席舊金山和約70週年特展 賴清德：台灣主權不屬於中華人民共和國

賴清德副總統今天出席「舊金山和約生效70週年特展」開展剪綵，強調台灣主權不屬於中華人民共和國，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。（記者陳建志攝）

2022/04/28 16:59

〔記者陳建志／台中報導〕舊金山和約於1952年4月28日由49國簽訂，立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，副總統賴清德今天出席開展剪綵時致詞表示，舊金山和約並未提及台灣主權歸屬，證明台灣主權和中華人民共和國毫不相關，而聯合國大會2758號決議文只是在處理中國入籍聯合國會籍的問題，和台灣無關，台灣主權不屬於中華人民共和國，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。

賴清德說，舊金山和約不只是二次大戰後對日本最重要的合約，也是對日本最終的處置方式，並牽涉到台灣的國際地位和命運，其中最重要的是第二條「日本在戰後放棄臺灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，這是當時美國代表杜勒斯的特別設計，目的是避免任何國家利用此合約宣稱擁有中華民國主權，特別是中華人民共和國。

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賴清德指出，1950年韓戰爆發，中共度過鴨綠江進入韓國協助北韓，1952年簽訂舊金山和約，可想而知，美國率領的民主陣營斷不可能將台灣主權交給中華人民共和國，連邀請中華人民共和國參加都沒有，也表明台灣主權和中華人民共和國毫不相關。

賴清德說，較讓人遺憾的是，幾十年來，可能是大中國的意識，或者對歷史的錯誤認知，舊金山和約大多數的國人並沒有了解全貌，今天立法院舉辦此特展，揭開舊金山和約的真相非常有意義，呼籲全國民眾和師生來看展，了解此合約對於台灣的重要性。

賴清德說，台灣經歷解嚴、國會全面改選和總統直選，並經歷3次政黨輪替，台灣人民已經用民主的力量向國際宣示，台灣人擁有這塊土地的主權。而除了舊金山和約，另一個重要的歷史文件，就是1971年聯合國大會通過的2758號決議文，去年是2758號決議文通過50週年，美國國務院副助理國務卿華自強表示，2758號決議文，只是在處理中國入籍聯合國會籍的問題和台灣無關，甚至批判中國不該錯用此決議文，在國際社會阻擋台灣參與國際組織的權利，因此，從客觀現實和國際法來看，台灣主權不屬於中華人民共和國是鐵錚錚的事實，只有台灣人民可以決定台灣的前途，因此，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。

賴清德表示，民進黨在1999年通過的台灣前途決議文，明確指出台灣主權和中華人民共和國互不隸屬，台灣前途由2300萬人民決定，去年蔡英文總統又在國慶日提出四個堅持，台灣主權不容侵犯併吞，相信如果能對舊金山和約更了解，對於國人凝聚力有很大幫助。

「舊金山和約生效70週年特展」即日起在立法院議政博物館2樓展到8月31日，今天的開幕，副總統賴清德及立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人出席剪綵。立法院議政博物館位於台中市霧峰區台灣省議會紀念園區內。

「舊金山和約生效70週年特展」在立法院議政博物館展出，副總統賴清德（左3）及立法院長游錫堃（左4）、副院長蔡其昌（左人）等人出席剪綵。（記者陳建志攝）

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