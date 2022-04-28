為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    出席舊金山和約70週年特展 賴清德：台灣主權不屬於中華人民共和國

    賴清德副總統今天出席「舊金山和約生效70週年特展」開展剪綵，強調台灣主權不屬於中華人民共和國，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。（記者陳建志攝）

    賴清德副總統今天出席「舊金山和約生效70週年特展」開展剪綵，強調台灣主權不屬於中華人民共和國，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。（記者陳建志攝）

    2022/04/28 16:59

    〔記者陳建志／台中報導〕舊金山和約於1952年4月28日由49國簽訂，立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，副總統賴清德今天出席開展剪綵時致詞表示，舊金山和約並未提及台灣主權歸屬，證明台灣主權和中華人民共和國毫不相關，而聯合國大會2758號決議文只是在處理中國入籍聯合國會籍的問題，和台灣無關，台灣主權不屬於中華人民共和國，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。

    賴清德說，舊金山和約不只是二次大戰後對日本最重要的合約，也是對日本最終的處置方式，並牽涉到台灣的國際地位和命運，其中最重要的是第二條「日本在戰後放棄臺灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，這是當時美國代表杜勒斯的特別設計，目的是避免任何國家利用此合約宣稱擁有中華民國主權，特別是中華人民共和國。

    賴清德指出，1950年韓戰爆發，中共度過鴨綠江進入韓國協助北韓，1952年簽訂舊金山和約，可想而知，美國率領的民主陣營斷不可能將台灣主權交給中華人民共和國，連邀請中華人民共和國參加都沒有，也表明台灣主權和中華人民共和國毫不相關。

    賴清德說，較讓人遺憾的是，幾十年來，可能是大中國的意識，或者對歷史的錯誤認知，舊金山和約大多數的國人並沒有了解全貌，今天立法院舉辦此特展，揭開舊金山和約的真相非常有意義，呼籲全國民眾和師生來看展，了解此合約對於台灣的重要性。

    賴清德說，台灣經歷解嚴、國會全面改選和總統直選，並經歷3次政黨輪替，台灣人民已經用民主的力量向國際宣示，台灣人擁有這塊土地的主權。而除了舊金山和約，另一個重要的歷史文件，就是1971年聯合國大會通過的2758號決議文，去年是2758號決議文通過50週年，美國國務院副助理國務卿華自強表示，2758號決議文，只是在處理中國入籍聯合國會籍的問題和台灣無關，甚至批判中國不該錯用此決議文，在國際社會阻擋台灣參與國際組織的權利，因此，從客觀現實和國際法來看，台灣主權不屬於中華人民共和國是鐵錚錚的事實，只有台灣人民可以決定台灣的前途，因此，任何一個國家對台灣發動戰爭都是侵略。

    賴清德表示，民進黨在1999年通過的台灣前途決議文，明確指出台灣主權和中華人民共和國互不隸屬，台灣前途由2300萬人民決定，去年蔡英文總統又在國慶日提出四個堅持，台灣主權不容侵犯併吞，相信如果能對舊金山和約更了解，對於國人凝聚力有很大幫助。

    「舊金山和約生效70週年特展」即日起在立法院議政博物館2樓展到8月31日，今天的開幕，副總統賴清德及立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人出席剪綵。立法院議政博物館位於台中市霧峰區台灣省議會紀念園區內。

    「舊金山和約生效70週年特展」在立法院議政博物館展出，副總統賴清德（左3）及立法院長游錫堃（左4）、副院長蔡其昌（左人）等人出席剪綵。（記者陳建志攝）

    「舊金山和約生效70週年特展」在立法院議政博物館展出，副總統賴清德（左3）及立法院長游錫堃（左4）、副院長蔡其昌（左人）等人出席剪綵。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「舊金山和約」70周年 馬英九批國史館、游錫堃言論荒謬
    2022/04/28 09:05

    「舊金山和約」70周年 馬英九批國史館、游錫堃言論荒謬
    美301報告：中國列優先觀察名單 肯定台灣強化商業秘密
    2022/04/28 08:42

    美301報告：中國列優先觀察名單 肯定台灣強化商業秘密

    糖尿病年輕化！名主持人降血糖有撇歩
    美議員警告別在台犯下俄烏戰錯誤 布林肯：確保台灣自衛能力
    2022/04/27 08:04

    美議員警告別在台犯下俄烏戰錯誤 布林肯：確保台灣自衛能力
    中華民國台灣是主權獨立國家 外交部：國際法地位早已確立
    2022/04/26 12:05

    中華民國台灣是主權獨立國家 外交部：國際法地位早已確立

    林鳯營快樂播種計畫 為偏鄉兒童做一件事
    國共兩黨圍剿「舊金山和約」 陳儀深：不要「蒙著眼睛不看資料」
    2022/04/26 09:12

    國共兩黨圍剿「舊金山和約」 陳儀深：不要「蒙著眼睛不看資料」
    舊金山和約確立台灣主權 國台辦不認帳：中共沒參與所以無效！
    2022/04/25 00:41

    舊金山和約確立台灣主權 國台辦不認帳：中共沒參與所以無效！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播