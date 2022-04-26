中華民國台灣是主權獨立國家 外交部：國際法地位早已確立

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/04/26 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕「舊金山和約」本週四生效滿70年，台灣地位未定論近日引來中國國民黨和中國國台辦的前後批評。關於我國國際法地位及中國妄稱擁有台灣主權，外交部今譴責國台辦的謬論並說明，我國國際法地位早已確立，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分；這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

「舊金山和約」生效將滿70年，立法院長游錫堃近日表示，「舊金山和約」說明「台灣絕非中國的一部分」，台灣主權應屬於全體台灣人民。中國國台辦發言人馬曉光卻對此稱，「舊金山和約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為是非法無效的，絕不承認，也再次妄稱「儘管兩岸尚未完全統一，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。」

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台大法律系教授姜皇池日前並指出，除了國共兩黨認同「開羅宣言」，西方學術界多半認為，台灣主權移交是等到1952年的「舊金山和約」才算完成，呼籲蔡政府要有自己解釋版本。且由於馬政府時期特別凸顯「開羅宣言」，相關說帖內容至今仍呈現在外交部官網。若我們自認是中國領土，發生戰事時會讓其他國家無法清楚界定侵略行為。

外交部發言人歐江安今天在例會嚴正說明，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑；我國更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家。我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個外館，並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質合作。此外，台灣戰略地位重要，在全球供應鏈補給、抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。

歐江安強調，我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。台灣從來不是中華人民共和國的一部分；這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。台灣主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

歐江安反擊國台辦指出，中國共產黨政府持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在；但事實上中華人民共和國卻沒有一天統治過台灣。只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。我國的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉我國的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安重申，外交部再次嚴正重申，我國與中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞。我國不主動挑釁，但面對來自中國的打壓也絕不屈服。我國政府將持續堅定捍衛領土主權完整與國家安全，維持台海及印太地區的和平穩定。

至於外交部網站歷史專區呈現的馬政府說帖，歐江安則說明，外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託；捍衛國家主權、維護人民尊嚴、爭取最大國家利益、持續提升我國國際地位為外交部職責所在。無論外交部過去或現在發布的新聞稿或政策文件，均是政府公開資訊的一部分；外交部依據政府資訊公開法，公告在外交部網站及相關公開的政府文件供民眾查閱。

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