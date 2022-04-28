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    美301報告：中國列優先觀察名單 肯定台灣強化商業秘密

    美國貿易代表署（USTR）27日公布2022年度特別301報告（Special 301 Report），再次將中國列入「優先觀察名單。圖為美國貿易代表戴琪。（法新社資料照）

    美國貿易代表署（USTR）27日公布2022年度特別301報告（Special 301 Report），再次將中國列入「優先觀察名單。圖為美國貿易代表戴琪。（法新社資料照）

    2022/04/28 08:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）27日公布2022年度特別301報告（Special 301 Report），特別關心專利、版權和刑法修正案的有效性，並再次將中國列入「優先觀察名單」，也肯定台灣在強化商業秘密的行動。

    綜合媒體報導，美國貿易代表署在報告中指出，將中國、印度、俄羅斯、印尼、阿根廷、智利及委內瑞拉等7國列入「優先觀察名單」，巴西、加拿大、墨西哥、泰國、土耳其與越南共20國被列為「觀察名單」。由於俄羅斯入侵，暫停對烏克蘭的審查。

    報告指出，儘管美國對中國近年陸續修改專利法、著作權法與刑法等相關保護智慧財產權的措施表示歡迎，但仍對中國執法成效、缺乏透明度與司法獨立有所質疑。報告強調，中國需要完成改善知識產權所需的全方位、根本性變革。

    報告提到，去年6月美台召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA），討論商業秘密保護、版權立法與數位盜版等議題。美國肯定歐盟、智利與台灣等貿易夥伴近來強化或持續努力強化商業秘密制度。

    不過，報告指出，中國、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、越南、巴西、阿根廷等地，都有嚴重的盜版情況，中國更是世界上假冒和盜版商品的主要來源地，特別是在電子商務市場提供許多假冒商品。

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