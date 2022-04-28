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    「舊金山和約」70周年 馬英九批國史館、游錫堃言論荒謬

    圖擷取自馬英九臉書。

    圖擷取自馬英九臉書。

    2022/04/28 09:05

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是「舊金山和約」生效與「中日和約」簽訂70周年，前總統馬英九今日在臉書發文質疑，國史館與部分民間智庫日前合辦座談會，竟公然宣揚台灣地位未定論，身為中華民國最高史政機關，隸屬總統府的國史館，不應該唱和這種荒謬言論，他並要求蔡英文總統對所屬機關的不當作為，應該導正。

    此外，馬英九也把矛頭指向立法院長游錫堃。馬英九說，他看到游錫堃跳出來說「開羅宣言」沒有國際法律效力、「舊金山和約」沒有規範台灣主權，台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內「開羅宣言」說帖，等同「接受國民黨觀點」，如果這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法的嗎？

    他說，一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑。國史館身為中華民國最高史政機關，為了迎合執政黨，唱和這樣的言論，適當嗎？中華民國官員公開宣揚台灣地位未定論，讓人非常痛心，國史館將台灣的國際地位推入更大的風險中，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險。

    馬英九指出，1943年12月1日中華民國與美、英兩國同時發表「開羅宣言」，要求「日本竊自中國之領土，如東三省、臺灣及澎湖，必須歸還中華民國」，1945年7月26日的「波茨坦公告」第8條規定「開羅宣言」的條件必須實施，8月6日與9日美軍投下原子彈後，日本天皇在8月15日宣布無條件投降，9月2日日本在東京灣美國密蘇里軍艦上簽署「日本降書」，接受「波茨坦公告」，「日本降書」把「開羅宣言」與「波茨坦公告」結合在一起，三約一體。

    馬英九強調，這些都是戰時同盟國元首在其職權範圍內所做的具體承諾，依國際法當然對該國具有法律效力，這些條約也都編入我國的「中外條約輯編」、1946年「美國法規大全」、1969年美國國務院出版的「1776-1949美國條約與其他國際協定彙編」、1948年日本外務省「條約集」，而「日本降書」更編入1952年「聯合國條約集」，換言之，這些文件的當事國與國際社會，都認定這些文件是條約，都有法律拘束力。

    馬英九還說，從「開羅宣言」、「波茨坦公告」到「中日和約」，都為二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明，尤其是1952年「中日和約」最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。

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