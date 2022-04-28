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    中正紀念堂轉型設計圖曝光！威權軸線、蔣介石銅像全破除

    行政院促轉會將於4月29日起，一連五天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」。（資料照）

    行政院促轉會將於4月29日起，一連五天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」。（資料照）

    2022/04/28 06:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中正紀念堂轉型設計圖搶先曝光！行政院促轉會將於4月29日起，一連四天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，促轉會公布4組空間專業設計團隊，從不同角度切入所繪製的設計圖，大幅解構宛如皇帝陵寢的威權象徵。

    根據提案，共感地景創作公司提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，期望建立首都文化群帶聚落。園區部分置入多座「山」的造景，並引入兒童遊戲場、食農教育場等設施，破除原本單一的軸線，也創造不同尺度的空間關係，讓中正紀念堂園區成為各種可能性「相遇」的群帶聚落。

    尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為設計態度，尺度設計提出中正紀念堂的三個反省：軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省。透過重構園區格局與動線、種植大面積的植被森林、改變銅像擺設方式以及展廳與研究機構的設立，讓中正紀念堂園區成為真正能夠帶來反省的公共空間。

    都市里人規劃設計有限公司提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋、塗「壓」牆等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。

    孫啟榕建築師事務所則以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，也讓中正紀念堂園區成為一個回歸社會與人民的都市空間。

    促轉會指出，去年9月提出「反省威權歷史公園」，作為將中正紀念堂園區去除威權的轉型建議方案。經過多場議題講座、焦點團體工作坊和社群溝通互動，更加確信中正紀念堂轉型不應只是拆銅像、堂體命名的問題，更需要園區整體的空間規劃，來轉變目前園區空間為了紀念、緬懷威權統治者，而不夠友善、開放的狀況。

    促轉會強調，作為都市中的公共空間，期待未來的中正紀念堂園區，在破除其威權意涵與氛圍的同時，也保有正視歷史的功能，並且應把空間應還給人民，使紀念園區變成一個真正開放自由活動的公園。

    促轉會表示，4月底將舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，邀請四組知名空間專業設計團隊，針對中正紀念堂園區的全區轉型，提出具整體性的規劃提案，重新描繪這座公園的未來。

    共感地景創作提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，轉型的意義在於如何創造一個容器，去容納不同時期，帶著不同故事到來，在這裡『相遇』的人、事、物。（促轉會提供）

    共感地景創作提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，轉型的意義在於如何創造一個容器，去容納不同時期，帶著不同故事到來，在這裡『相遇』的人、事、物。（促轉會提供）

    尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為設計態度，尺度設計提出中正紀念堂的三個反省：軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省。（促轉會提供）

    尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為設計態度，尺度設計提出中正紀念堂的三個反省：軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省。（促轉會提供）

    都市里人規劃設計提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋、塗「壓」牆等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。（促轉會提供）

    都市里人規劃設計提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋、塗「壓」牆等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。（促轉會提供）

    以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，孫啟榕建築師事務所研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，也讓中正紀念堂園區成為一個回歸社會與人民的都市空間。（促轉會提供）

    以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，孫啟榕建築師事務所研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，也讓中正紀念堂園區成為一個回歸社會與人民的都市空間。（促轉會提供）

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