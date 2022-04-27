民團研究中國滲透最嚴重國家 台灣排第9

民團「台灣民主實驗室」研發衡量中國影響力標準，第一波納入評估的36個國家中，台灣列第九位。（沈伯洋臉書）

2022/04/27 10:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕民團「台灣民主實驗室」研發衡量中國影響力標準於近日公開，第一波納入評估的36個國家中，柬埔寨、新加坡和泰國被評為受到中國影響最大的三個國家，而波士尼亞、哥倫比亞和巴拉圭則被評為受影響最小。至於台灣則列第九位。

參與的學者沈伯洋於臉書表示，大家總說台灣被中國滲透很嚴重，但嚴重到底是在哪一個方面？跟其他國家比起來又如何？他說，如果要應對中國的滲透，大家各說各話是無法更進一步的，在一個需要民主結盟的時代，「台灣民主實驗室」研發一套衡量「中國影響力 」的標準；目前第一波有36個國家參與，預計年底會有80個國家，然後逐年更新。

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沈伯洋解釋，我們把中國滲透（或說影響力）分成九個層面：媒體、學術、經濟、社會文化、軍事、執法、科技、政治、外交。每一個層面都設計11個指標，所以總共有99個指標。11個指標可以粗略分成三個層次：跟中國的接觸、來自中國的壓力和其所產生之效果。因此，網站不但會有總排名，也會有不同層面的排名（例如媒體被中國影響的排名，台灣是第一名），以及不同層次的百分比。

目前暫列第九位的台灣，除了媒體方面遭中國影響或滲透被認為最嚴重外，社會與執法方面也被認為受到中國的影響大。而執法（Law Enforcement）分項指數，包括衡量「與中國有關的犯罪活動的性質和程度」。例如中國的滲透台灣的幫派、經濟間諜、乃至網路攻擊等皆屬該分項指標的評估內容。

排名第一的柬埔寨，主要受影響的是執法領域，其次是軍事與外交層面。排名第二的新加坡，科技領域被專家認為是受到中國滲透最嚴重的地方，其次是學術與經濟方面。第三位的泰國，軍事及執法領域則受滲透較明顯。

沈伯洋指出，量化除了有賴許多領域的專家參與指數設計之外，要找到每一個國家的研究者十分不易。因此「台灣民主實驗室」與七個不同的組織組成區域合作關係，並要求研究者所有的99個指數都需附上證據，並再根據其所提供的證據去驗證其答案是否正確。

民團「台灣民主實驗室」研發衡量中國影響力標準，第一波納入評估的36個國家中，柬埔寨、新加坡和泰國被評為受到中國影響最大的三個國家。（沈伯洋臉書）

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