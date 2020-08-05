為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港留英博士生論文被要求加普通話拼音 作家諷China也要改拼音

    有名留學英國愛丁堡大學的香港博士生日前透露，自己有篇論文在同儕評閱，有評閱者認為「Hong Kong」不宜只用外語名，要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」，此事引起網友譁然。圖為愛丁堡大學。（圖擷取自維基）

    有名留學英國愛丁堡大學的香港博士生日前透露，自己有篇論文在同儕評閱，有評閱者認為「Hong Kong」不宜只用外語名，要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」，此事引起網友譁然。圖為愛丁堡大學。（圖擷取自維基）

    2020-08-05 23:34:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國滲透無所不在？有名留學英國的香港博士生日前透露，自己有篇論文在同儕評閱（Peer review）時，有評閱者認為「Hong Kong」不能只用外語名，要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」；此事引起網友譁然，香港知名作家陶傑更諷刺稱「China最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo」。

    這位留學英國愛丁堡的香港博士生Andrew Yu，日前在推特發文表示，自己有篇論文在進行同儕評閱（Peer review）時，收到2項建議，其中之一就是要求「Hong Kong」要補述中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」，另外一項是認為論文中有個段落寫道「幸運的是，不像澳門，工商界及公眾支持及同情殖民地政府，因為騷亂導致流血傷亡」，評閱者認為此句對「殖民主義表現令人驚訝的同情（surprisingly sympathies），支持殖民主義不可接受」，要求他修改文章，否則不會推薦。

    Andrew Yu表示這事件難以置信，也強調不會因為這2個離譜的建議對論文進行修改，但因為論文採取「雙盲審查」，不知道評閱者的實際身分，質疑可能是中國人所為；該篇論文已經送達期刊辦公室，仍未有最終決定，Andrew Yu表示尊重編採自由，不能公開期刊名稱。

    此事件在網路上引起網友批評，曾在香港浸會大學任助教的屯門區議員張可森也表示，以「Xianggang」取代「 Hong Kong」已非學術討論，而是赤裸裸地殲滅「Hong Kong」，他還質疑「會不會有一天講『香港』都算是分裂國家」；香港知名作家陶傑也在臉書 嘲諷，如果此原則成立，香港政府應率先改名叫「Xianggang SAR Government 」，而且China一詞與瓷器同名，「是脆弱而容易破碎之物，有嘲辱之意」，最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    倫敦市長參選人宣示取消北京姊妹市 羅冠聰：檢討過往親中政策
    2020-08-04 23:49

    倫敦市長參選人宣示取消北京姊妹市 羅冠聰：檢討過往親中政策
    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    2020-07-28 16:54

    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    中國論文農場狂洗 121篇共用同一組圖
    2020-07-06 05:30

    中國論文農場狂洗 121篇共用同一組圖
    強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
    2017-01-25 00:12

    強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-05 06:12

    中國逾60人感染「新布尼亞病毒」 已7人死亡

    2020-08-05 06:15

    李登輝辭世》堅持「台灣不屬中國」 NHK專訪冰封5年面世 影片

    2020-08-05 06:07

    黎巴嫩首都港口驚天大爆炸 至少10死恐數百傷

    2020-08-05 06:06

    美國可能轟炸黃岩島？南華早報：視菲律賓態度

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播