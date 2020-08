港留英博士生論文被要求加普通話拼音 作家諷China也要改拼音

2020-08-05 23:34:37

〔即時新聞/綜合報導〕中國滲透無所不在?有名留學英國的香港博士生日前透露,自己有篇論文在同儕評閱(Peer review)時,有評閱者認為「Hong Kong」不能只用外語名,要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」;此事引起網友譁然,香港知名作家陶傑更諷刺稱「China最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo」。

這位留學英國愛丁堡的香港博士生Andrew Yu,日前在推特發文表示,自己有篇論文在進行同儕評閱(Peer review)時,收到2項建議,其中之一就是要求「Hong Kong」要補述中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」,另外一項是認為論文中有個段落寫道「幸運的是,不像澳門,工商界及公眾支持及同情殖民地政府,因為騷亂導致流血傷亡」,評閱者認為此句對「殖民主義表現令人驚訝的同情(surprisingly sympathies),支持殖民主義不可接受」,要求他修改文章,否則不會推薦。

Andrew Yu表示這事件難以置信,也強調不會因為這2個離譜的建議對論文進行修改,但因為論文採取「雙盲審查」,不知道評閱者的實際身分,質疑可能是中國人所為;該篇論文已經送達期刊辦公室,仍未有最終決定,Andrew Yu表示尊重編採自由,不能公開期刊名稱。

此事件在網路上引起網友批評,曾在香港浸會大學任助教的屯門區議員張可森也表示,以「Xianggang」取代「 Hong Kong」已非學術討論,而是赤裸裸地殲滅「Hong Kong」,他還質疑「會不會有一天講『香港』都算是分裂國家」;香港知名作家陶傑也在臉書 嘲諷,如果此原則成立,香港政府應率先改名叫「Xianggang SAR Government 」,而且China一詞與瓷器同名,「是脆弱而容易破碎之物,有嘲辱之意」,最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo。

Another academic paper just got reviewed. 4 reviewers, unbelievable. One of the reviewers requests me to add Mandarin Pinyin and remove all colonialism-related wordings. Perhaps he or she is from China?



My answer to the requests is NO.#DefendingHongKong pic.twitter.com/tI5C2rg4zu