港留英博士生論文被要求加普通話拼音 作家諷China也要改拼音

有名留學英國愛丁堡大學的香港博士生日前透露，自己有篇論文在同儕評閱，有評閱者認為「Hong Kong」不宜只用外語名，要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」，此事引起網友譁然。圖為愛丁堡大學。（圖擷取自維基）

2020-08-05 23:34:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國滲透無所不在？有名留學英國的香港博士生日前透露，自己有篇論文在同儕評閱（Peer review）時，有評閱者認為「Hong Kong」不能只用外語名，要求加入中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」；此事引起網友譁然，香港知名作家陶傑更諷刺稱「China最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo」。

這位留學英國愛丁堡的香港博士生Andrew Yu，日前在推特發文表示，自己有篇論文在進行同儕評閱（Peer review）時，收到2項建議，其中之一就是要求「Hong Kong」要補述中文「香港」及普通話拼音「Xianggang」，另外一項是認為論文中有個段落寫道「幸運的是，不像澳門，工商界及公眾支持及同情殖民地政府，因為騷亂導致流血傷亡」，評閱者認為此句對「殖民主義表現令人驚訝的同情（surprisingly sympathies），支持殖民主義不可接受」，要求他修改文章，否則不會推薦。

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Andrew Yu表示這事件難以置信，也強調不會因為這2個離譜的建議對論文進行修改，但因為論文採取「雙盲審查」，不知道評閱者的實際身分，質疑可能是中國人所為；該篇論文已經送達期刊辦公室，仍未有最終決定，Andrew Yu表示尊重編採自由，不能公開期刊名稱。

此事件在網路上引起網友批評，曾在香港浸會大學任助教的屯門區議員張可森也表示，以「Xianggang」取代「 Hong Kong」已非學術討論，而是赤裸裸地殲滅「Hong Kong」，他還質疑「會不會有一天講『香港』都算是分裂國家」；香港知名作家陶傑也在臉書 嘲諷，如果此原則成立，香港政府應率先改名叫「Xianggang SAR Government 」，而且China一詞與瓷器同名，「是脆弱而容易破碎之物，有嘲辱之意」，最應該緊急改成漢語拼音Zhongguo。

Another academic paper just got reviewed. 4 reviewers, unbelievable. One of the reviewers requests me to add Mandarin Pinyin and remove all colonialism-related wordings. Perhaps he or she is from China?



My answer to the requests is NO.#DefendingHongKong pic.twitter.com/tI5C2rg4zu — Andrew Yu （@PiperAndrewYu） July 20, 2020

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