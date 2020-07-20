紐西蘭執政黨 疑遭中國「錢」入

中國商人張乙坤（右）移居紐西蘭多年，還曾與紐國總理阿爾登合照，但逐漸被揭穿為中共滲透活動出力。（取自網路）

2020-07-20 05:30:00

嚴重詐欺辦公室 著手追查

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭預計在九月舉行國會大選，有關中國影響力滲透的問題，再次成為各方焦點。紐國政府「嚴重詐欺辦公室」（Serious Fraud Office，SFO）繼先前針對反對黨「國家黨」收取涉及中國背景的捐款進行調查，並起訴三名中國裔商人和一名國會議員後，近日也著手追查執政黨「工黨」前兩年透過拍賣獲得的可疑「政治性捐款」。

潮屬總會主席 與中共關係深

SFO並未公開調查細節，但總理阿爾登（Jacinda Ardern）所屬的工黨黨魁薩博（Claire Szabo）坦承，該黨確實曾在二○一七年透過「新西蘭潮屬總會」的拍賣會募集六萬紐幣（約一一八萬台幣），而這筆款項有申報；該黨另在一七、一八年收到兩名中國商人鄭時佳和鄭恆佳的捐款，但因款項低於一．五萬紐幣（約廿九．五萬台幣）限額，故未申報。

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然而，「新西蘭潮屬總會」的創辦人兼主席張乙坤與中共關係密切，早年曾效力於海南省政府，移民紐西蘭後從商，也與中共維持聯繫，包括曾在一三至一六年擔任中國人民政治協商會議全國委員會海南省委員，並在一八年率領僑團代表訪問中國國務院，國家主席習近平當時也在場。因此，被視為「中共統戰滲透頭目」的張乙坤，早被質疑透過拍賣活動進行政治捐款，因而受到調查。

事實上，SFO在今年二月已針對張乙坤、鄭時佳、鄭恆佳向國家黨捐款一事，連同該黨前議員羅斯（Jami-Lee Ross）提出檢控，指四人在一七、一八年時，將兩筆各十萬紐幣的捐款，刻意拆成小額款項，並透過不同銀行帳戶捐給國家黨，藉此規避政治捐款不得高於一．五萬紐幣的法規。然而，四人均否認控罪，案件將在明年審判。

紐國奧塔戈大學選舉法教授戈迪斯（Andrew Geddis）認為，SFO的行動前所未見，代表他們認定國家制度存有「系統性問題」，可能有政黨或地方候選人以不當方式收取獻金，而非僅是少數幾名「壞份子」（bad actors）。此外，SFO也正在調查去年奧克蘭和基督城市長選舉中工黨的選舉資金來源。

坎特布里大學中國問題學者布雷迪（Anne-Marie Brady）曾在一七年的一篇論文中警告，在美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的「五眼聯盟」中，紐國的國力最弱，加上與中國關係愈發密切，恐怕會成為該聯盟的弱點，被中國和俄羅斯滲透。

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