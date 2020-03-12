美人權報告揭中國滲透台媒 陸委會：絕不允許中共介入

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，絕不允許中共以銳實力介入台灣的媒體經營、報導取向，甚至干預我國的國內事務。（資料照）

2020-03-12 19:21:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國務院11日公布2019年年度人權報告，其中，台灣部分長達24頁，內容提到中國以商業壓力企圖操控台灣媒體，壓迫在中國投資的台灣企業，藉此指示台灣媒體的新聞方向。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，絕不允許中共以銳實力介入台灣的媒體經營、報導取向，甚至干預我國的國內事務。

根據美國人權報告報告，北京日報報業集團、旺旺中時媒體集團去年5月共同舉辦「第四屆兩岸媒體人北京峰會」，中國政協主席汪洋在會上向台灣記者施加壓力，要求他們宣傳「九二共識」、「一國兩制」和「和平統一」等中國政策。汪洋當時還說，如果上述這些目標沒有取得進展，會有發生戰爭的可能。

請繼續往下閱讀...

報告並指出，旺中集團去年7月對「英國金融時報」駐台記者提告，「顯然是為了報復她揭露中國國台辦與旺旺旗下媒體之間，對後者登載內容的協調」。報告指出，身為台灣國家通訊社的中央社，也因為譯發金融時報報導遭到旺中集團提告。

對此，邱垂正強調，台灣是一個民主多元社會，媒體與新聞自由受到法律的保障，但不應受制於外力或受到金錢的滲透，企圖干擾我方自由民主社會的正常運作，社會各界均期待我媒體重視真實性、公正性、客觀性，且應發揮正面的作用，反映社會整體的發展成就。

邱垂正指出，近年來，中共積極擴張銳實力，以其具有穿透性的力量，企圖影響各國的決策，形塑有利於中國的國際氛圍。中共對民主國家媒體進行滲透以及分化，已引發世界各國有所警覺，並反制相關的作為，我們絕不允許中共以銳實力介入台灣的媒體經營、報導取向，甚至干預我國的國內事務。

邱垂正說，為防範中共滲透媒體，政府相關機關都會依照蔡總統所揭示的三道防護網，嚴密關注，防範陸方介入我媒體，並積極透過充實的法律規範，強化國人媒體識讀的教育，同時能夠透過即時新聞澄清平台等措施，期望政府與全體國民共同守護台灣的民主價值，保障我國的國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法