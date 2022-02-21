民進黨選對會訪嘉義縣 黨部幹部鼓掌贊成翁章梁競選連任

民進黨嘉義縣黨部贊成由縣長翁章梁競選連任。（記者林宜樟攝）

2022/02/21 18:00

首次上稿 16:50

更新時間 18:00（新增翁章梁回應）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年底將進行縣市長選舉，民進黨2022年選舉對策委員會協調小組召集人黃承國等人，今天到嘉義縣黨部聽取地方意見，黨部主委林秀琴表示，黨部評委、執委共同贊成由現任縣長翁章梁競選連任，黃承國也說，地方黨部執評委一致熱烈表示，希望黨中央盡快徵召翁章梁競選嘉義縣長。

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翁章梁獲知後回應，民進黨針對嘉義縣縣長提名競選，由黨中央選舉對策委員會的徵詢小組，了解地方對黨內提名的有關意見，若有幸得到同志們的支持，將全力以赴追求勝選。

林秀琴說，翁章梁當縣長評價很好，認真打拚有創意，有年輕人的理念，不論老少都支持，她和立委陳明文在地方走動，均認同翁章梁連任，黨部評、執委也都拍手鼓掌贊成。

黃承國表示，到嘉義縣徵詢縣黨部幹部對於翁章梁連任的意見，會議中，執評委一致熱烈表示請黨中央盡快徵召翁章梁，選對會也會聽取黨籍縣議員、鄉鎮市長及農會幹部的意見，將結論提報給中執會，預計最快會在3月2日民進黨開中執會時通過提名。

年底嘉義縣長選舉，民進黨預計將提名翁章梁競選連任，但嘉縣多個鄉鎮市長、議員選區黨內則有競爭，林秀琴表示，目前還未確定提名，目前原則上第一選區、第二選區及第三選區，議員若有7席，一定提4席，若有5席，一定提3席，「就是要過半」，而有部分鄉鎮市長有競爭，有競爭就需協調，若無協調，就需初選民調，預計在3月底4月初時，就會確定提名名單。

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