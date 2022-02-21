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    謝國樑拋政見：交通便利且低度使用公共空間 設社區型健身中心

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

    2022/02/21 16:12

    〔記者俞肇福／基隆報導〕有鑑於雨都基隆，冬季下雨時間長，民眾想戶外運動不方便，國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天拋出政見，鎖定交通便利且低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，以小空間提供市民多樣化的運動服務，打造生活零距離的運動據點。

    謝國樑表示，基隆是「雨都」，常常下雨，根據氣象粉專統計基隆日照時數為0.1小時，平均一天只有「43秒不到」的陽光，這樣的基隆太需要室內運動空間了。但大型運動中心的興建成本高，且工期較長，因此他效仿新北運動據點，將運動據點擴散至社區，提供民眾更便捷的運動管道，希望帶動基隆的運動風氣。

    根據統計，基隆市目前僅擁有2座市立運動中心，分別位於仁愛區與信義區，都在靠近市中心的位置，謝國樑說，對於居住於非市中心的民眾來說，這2座運動中心距離較遙遠，運動器材及營業時間不如一般健身房來得便利。

    謝國樑表示，包括安樂區長庚商圈、中山區經國學院商圈以及中正區新豐商圈等，是基隆的住宅、學校與商圈，都有社區型健身中心的需求，他希望能從「運動即生活」10的理念出發，仿效新北運動中心2.0的做法，在基隆各地區推出10個以上的社區型健身中心。

    謝國樑說，他規劃將交通便利且低度使用的公共用地規劃設置社區型健身中心，引進使用率高的健身設備和飛輪教室，亦可增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，以小空間提供市民多樣化的運動服務，安排專業特色課程，提供民眾可以自由選擇運動課程。

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選市長後，將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選市長後，將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選市長後，將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天到基隆市區一家健身房運動，同時拋出新政見，未來他當選市長後，將把低度使用的公共空間進行活化，規劃設置小型的社區型健身中心，方便民眾在住家附近就能運動。（記者俞肇福攝）

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